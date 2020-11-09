شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد بذور الشيا على صحة الجسم وحمايته من الأمراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتوى بذور الشيا على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والبشرة حيث انها تحتوى على الألياف، والبروتين،والدهون ، الكالسيوم،المغنيسيوم، الفوسفور"،كما أنها تحتوي على كمية مناسبة من الزنك وفيتامين B3 (النياسين) والبوتاسيوم وفيتامين B1 (الثيامين) وفيتامين b2 وحسب ما ذكره موقع healthline فإن لبذور الشيا فوائد عديدة على صحة الجسم وحمايته من الأمراض وهى:

1: تحتوى بذور الشيا على نسبة عالية من المواد المضادات للأكسدة، والتى تحد من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية المختلفة وتحافظ على صحة الجسم.

2:تناول بذور الشيا يساعد على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الامراض والفيروسات والعدوى.

3:معظم الكربوهيدرات الموجودة في بذور الشيا هي ألياف وهذا يمنحهم القدرة على امتصاص الماء من 10 إلى 12 ضعف وزنهم، وللألياف أيضًا تأثيرات مفيدة مختلفة على الصحة.

4:تحتوي بذور الشيا على كمية مناسبة من البروتين ، وهي نسبة عالية جدًا مقارنة بمعظم النباتات، للبروتين فوائد صحية مختلفة وهو إلى حد بعيد أكثر المغذيات الغذائية المفيدة لفقدان الوزن.

5: قد تقلل بذور الشيا من خطر الإصابة بأمراض القلب، نظرًا لأن بذور الشيا غنية بالألياف والبروتين وأوميجا 3، لذلك ينصح مرضى القلب بتناول بذور الشيا دائما.

6:تحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية الهامة للعظام ومنها " الكالسيوم ،الفوسفور ،المغنيسيوم ،البروتين"، كما تساعد على تقوية العضلات والمفاصل والوقاية من هشاشة العظام.

7:تحتوى بذور الشيا على بعض الخصائص التى تعمل على تعزيز مستوى السكر فى الدم وتحد من خطر الاصابة بمرض السكر.

8:تعتبر بذور الشيا من أفضل الطرق الطبيعية التى تستخدم لنضارة وجمال البشرة وحمايتها من التجاعيد والبقع الداكنة.