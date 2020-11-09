شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو اختبار التوازن وامتى لازم تعمله؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "دوار ودوخة وزغللة طول الوقت"، هى الأعراض التى يشعر بها البعض ولا يعرفون سبب هذه المشكلة قد يكون بسبب الضغط العصبى أو الأنيميا أو مشكلات فى التوازن، وحسب ما ذكره موقع ceenta فإن نظام التوازن البشري هو جهد منسق لعدة أنظمة، و الجهاز الدهليزي هو جزء التوازن من الأذن الداخلية.

وتمنح الرؤية (العيون) والأنظمة الحسية الجسدية (الجسد وحاسة اللمس) للدماغ معلومات عن حركة واستقرار العالم من حولنا، ثم يقوم نظامنا العصبي المركزي (الدماغ) بمعالجة المعلومات المتضاربة التي توفرها هذه الأنظمة، كما تؤدي إلى الدوار أو مشاكل التوازن، ويوفر لنا التنسيق المناسب لجميع هذه الأنظمة توازنًا طبيعيًا،وفى حالة الشعور بالدوار المستمر قد يطلب الطبيب اختبار التوازن

ما هو اختبار التوازن ؟

نظام التوازن هو نظام معقد يتضمن التنسيق بين الأعصاب الدهليزي (الأذن الداخلية) والبصرية (العيون) والحسية في جميع أنحاء الجسم، اختبار الرأرأة بالفيديو (VNG) هو اختبار توازن يستخدم لتقييم مشاكل التوازن.

يعتبر المعيار الذهبي لاختبار التوازن ، أثناء اختبار VNG يتم وضع نظارات واقية على المريض مع وجود كاميرات فوق كل عين، تسجل هذه الكاميرات جميع حركات العين خلال الاختبار، في أول اختبار VNG ، تتعقب الكاميرا وتقيس ردود أفعال العين في كل من حالة النشاط والراحة، في الاختبار الثاني ، سيتم نقلك إلى أوضاع مختلفة لاختبار الدوخة الناتجة عن الحركة ، في الاختبار الثالث سيتم الانتهاء من تقييم السعرات الحرارية في كل من الأذنين اليمنى واليسرى، في هذا الاختبار ، سيتم وضع الماء الدافئ والبارد في قناة الأذن لتحفيز استجابات نظام الأذن الداخلية، ثم يتم قياس حركات العين ويتم تقييم كل أذن على حدة، وتكون مدة الاختبار من ساعة إلى ساعة ونصف.