شكرا لقرائتكم خبر عن لعشاق الشاي باللبن.. أحذر هذه الآثار الجانبية الـ 5 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم أن شرب الشاي يمكن أن يقيك من العديد من أمراض القلب؟ نعم ، ولكن إضافة الحليب إلى كوب الشاي الخاص بك يفقده كل فوائده، ليس هذا فحسب ، ولكن الكثير من السكر يضر أيضًا بجسمك أيضا، ويوصف شرب الشاي بأنه مفيد في الوقاية من السرطان ومفيد للقلب، حيث يحتوي الشاي على العديد من الخصائص المضادة للالتهابات التي تساعد على الاسترخاء، ووفقا لتقرير موقع " onlymyhealth"، إذا كنت تشرب 600 مل مرة في اليوم ، دون تعديل تمارينك أو نظامك الغذائي ، يمكنك التعرض لزيادة الوزن.

اضرار شرب الشاي مع الحليب

وذكرت العديد من الدراسات أن شرب الحليب والشاي معًا يمكن أن يعيقا امتصاص العناصر الغذائية الأساسية في الجسم، فالكثير من الشاي يمكن أن يسبب نقص الحديد والزنك، واللبن مبستر لقتل الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض، ولكن غليان الحليب عند 100 درجة مئوية يغير مكوناته (عند تحضير الشاي).

الشاي بالحليب يسبب الانتفاخ

هل تعلم أن تناول الكثير من شاي الحليب يمكن أن يسبب الانتفاخ، يسبب الكافيين الموجود في الشاي انتفاخ معدتك، ويمكن أن تؤدي إضافة الحليب إلى الشاي إلى العديد من المخاطر الصحية لأن الحليب والكافيين يعملان على زيادة إنتاج الغاز.

الشاي بالحليب يسبب الإمساك

يمكن أن تساعد مادة كيميائية تسمى الثيوفيلين في شاي الحليب على إزالة السموم من الجسم، ولكن الكثير من الثيوفيلين يمكن أن يجعلك تشعر بالجفاف ، مما قد يسبب أيضًا إمساكًا مفرطًا.

هل تعلم أن الثيوفيلين يسبب جفافا شديدا في جسمك؟ بالنسبة لبعض الأشخاص ، يبدو أن منتجات الألبان سبب شائع للإمساك، و يبدو أن الرضع والأطفال الصغار في خطر بشكل خاص ، ربما بسبب الحساسية للبروتينات الموجودة في حليب البقر.

الشاي بالحليب يسبب الأرق

شرب أكثر من كوبين من الشاي يوميًا يمكن أن يسبب دوار النوم، فالشاي غني بالكافيين تمامًا مثل القهوة، ويعتبر غثيان النوم من أكثر الآثار الجانبية شيوعًا للشاي بالسكر والحليب، ويمكن للشاي بالحليب أيضًا أن يعطل صحتك العقلية لأنه يزيد من التوتر والقلق والأرق.

الشاي بالحليب يسبب حب الشباب والبثور

التأثير الجانبي الآخر لشرب شاي الحليب، هو أنه يمكن أن يسبب حب الشباب والبثور، فعندما يتم تناول شاي الحليب بكميات قليلة ، يمكن أن يساعد في إزالة السموم من الجسم، ومع ذلك ، فإن الإفراط في تناول شاي الحليب يمكن أن يسبب اختلالًا في المواد الكيميائية للجسم وينتج حرارة شديدة. هذا يسبب البثور وحب الشباب على الوجه.