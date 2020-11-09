شكرا لقرائتكم خبر عن أكلات صحية تحارب التجاعيد من غير مستحضرات تجميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحفاظ على جمال البشرة ونضارتها من الأمور التى تسعى لها الفتيات دائما وخصوصا مع التقدم فى العمر، فتخشى المرأة ظهور التجاعيد وعلامات العجز على البشرتها وهنا تبحث دائما على مستحضرات التجميل والطرق التى تحد من ظهور علامات الشيخوخة، ولكن ينصح موقع healthline بتناول الأطعمة الصحية بدلا من استخدام مستحضرات التجميل وذلك لتعزيز صحة البشرة وجمالها وهى:

أطعمة لتعزيز صحة البشرة وحمايتها من علامات التجاعيد

1: الجرجير

يحتوى الجرجير على نسبة عالية من الكالسيوم،البوتاسيوم،المنغنيز،الفوسفور،الفيتامينات A و C و K و B-1 و B-2" وغيرها من العناصر حيث يعمل كمطهر داخلي للجلد ويزيد من الدورة الدموية وتوصيل المعادن ، مما يؤدي إلى تعزيز أكسجة الجلد.

2: الفلفل الأحمر

يحتوى الفلفل الاحمر على كمية عالية من المواد المضادة للاكسدة والفيتامينات التى تحارب علامات الشيخوخة وتحد من خط الإصابة بالأمراض السرطانية المختلفة.

3: البابايا

غني بمجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن تساعد على التحسن ومرونة الجلد وتقليل ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد.

تساعد مجموعة واسعة من مضادات الأكسدة في البابايا على محاربة أضرار الجذور الحرة، ويؤخر علامات الشيخوخة، تحتوي البابايا أيضًا على إنزيم يسمى غراء ، والذي يوفر فوائد إضافية لمكافحة الشيخوخة من خلال العمل كأحد أفضل العوامل الطبيعية المضادة للالتهابات.

4: العنب البري

التوت الأزرق غني بفيتامينات A و C ، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة التي تتحدى الشيخوخة والتي تسمى الأنثوسيانين، هذا ما يعطي التوت الأزرق لونه الأزرق الجميل والعميق.

مضادات الأكسدة القوية، قد تساعد في حماية البشرة من التلف الناتج عن أشعة الشمس والتوتر والتلوث عن طريق تخفيف الاستجابة الالتهابية و منع فقدان الكولاجين .

5: البروكلي

البروكلي مضاد للالتهابات ومضاد للشيخوخة ويحتوي على"الفيتامينات ج و ك،مجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة،حمض الفوليك، الكالسيوم"، ويحتاج جسمك إلى فيتامين سي لإنتاج الكولاجين ، وهو البروتين الأساسي في الجلد الذي يمنحه القوة والمرونة.

6:السبانخ

السبانخ مرطب للغاية ومليء بمضادات الأكسدة التي تساعد على تزويد الجسم بالأكسجين، كما تحتوى السبانخ على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على ترطيب البشرة وحمايتها من التجاعيد وعلامات الشيخوخة.

7: الجوز

تعد العديد من المكسرات مصدرًا رائعًا لفيتامين E ، والذي قد يساعد في إصلاح أنسجة الجلد ، والحفاظ على رطوبة الجلد ، وحمايته من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

8: الأفوكادو

الأفوكادو غني بالأحماض الدهنية المقاومة للالتهابات التي تعزز نعومة البشرة ونضارتها. كما أنها تحتوي على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية الأساسية التي قد تمنع الآثار السلبية للشيخوخة.