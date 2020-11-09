هل يؤدى تناول الكثير من الأسبرين إلى إيذاء العينين؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثير من الناس يتناولون الأسبرين بشكل متكرر إما لتقليل خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية أو لمجرد السيطرة على الألم ومع ذلك، كانت التقارير في السنوات القليلة الماضية تربط بين استخدام الأسبرين وأمراض العيون، مثل الضمور البقعي المرتبط بالعمر، فهل حقاً تناول الكثير من الأسبرين يمكن أن يؤذي عينيك؟.. هذا ما نتعرف عليه في هذا التقرير وفقا لموقع "كلايفند كلينيك".

هل يؤدي استخدام الأسبرين إلى تعريض عينيك للخطر؟

قال جراح العيون بمستشفى كلايفند كلينيك بأمريكا ريشي سينج: "إنه لا يوجد رابط رئيسى، ويرى بعض الباحثين صلة بين استخدام الأسبرين المنتظم والضمور البقعي، وعلى الرغم من اختلاف تعريف الباحثين لمصطلح "الاستخدام المنتظم" ، فإن الأشخاص في الدراسات بشكل عام يقعون في هذه الفئة إذا استخدموا الأسبرين مرة أو أكثر في الأسبوع لأكثر من شهر.

ما الرابط بين المرضى الأكبر سنًا واستخدام الأسبرين؟

يصيب الضمور البقعي حوالي 1.8 مليون شخص وهو سبب رئيسي للعمى لدى الأشخاص فوق سن الخمسين ، وكثير منهم يتناولون الأسبرين لتخفيف آلام التهاب المفاصل أو تقليل مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

والضمور البقعي هو المرض المسؤول عن معظم حالات فقدان البصر الدراماتيكية لدى المرضى إنه أقل انتشارًا ولا يظهر إلا في حوالي 10٪ من الأشخاص المصابين بالضمور البقعي.

يحدث الضمور البقعي الرطب عندما يتسبب البروتين في نمو الكثير من الأوعية الدموية في الجزء الخلفي من عينك ، مما يؤدي إلى العمى.

يعد الضمور البقعي الجاف أكثر شيوعًا، ولكنه يتقدم ببطء ولا يسبب فقدان الرؤية المفاجئ، ويحدث عندما تتكون رواسب صفراء في منتصف الشبكية (البقعة) إذا تشكلت كمية كافية من هذه الرواسب ، تبدأ في ملاحظة ضعف الرؤية ، خاصةً عند القراءة إذا استمرت الحالة في التقدم ، فقد يؤدي أيضًا إلى فقدان البصر المركزي.

ماذا تقول الدراسات؟

وجدت إحدى الدراسات الحديثة عدم وجود ارتباط كبير بين استخدام الأسبرين والتقدم إلى الضمور البقعي المتأخر. فوائد استخدام الأسبرين لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب تفوق بكثير مخاطر الضمور البقعي أيضًا.

وجدت دراسة أخرى أن المستخدمين المنتظمين للأسبرين كانوا أكثر عرضة للإصابة بالضمور البقعي الرطب على المدى الطويل بمقدار الضعف مقارنة بمن لا يتناولونه بانتظام.

ومع ذلك ، تم تقليل الفروق عند أخذ الأشخاص الذين لم يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية في الاعتبار.

من ناحية أخرى ، وجدت دراسة واسعة النطاق أن استخدام جرعة منخفضة من الأسبرين قد يقلل بشكل طفيف من فرص الإصابة بالضمور البقعي. (أوقف الباحثون التجربة مبكرًا ، على الرغم من ذلك ، بسبب الآثار المفيدة الملحوظة للأسبرين على مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية.)