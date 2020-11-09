شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. ما هو مرض فقدان الشهية العصبى وما أعراضه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فقدان الشهية العصبي هو اضطراب في الأكل يمكن أن يهدد الحياة بسبب قلة شهيتك للطعام وفقدان الوزن المفرط، ويتم تشخيص الاضطراب عندما يزن الشخص على الأقل 15٪ أقل من وزن الجسم الطبيعي، ويمكن أن يؤدي فقدان الوزن الشديد لدى الأشخاص المصابين بفقدان الشهية العصبي إلى مشاكل صحية خطيرة وحتى الموت، من خلال مجموعة من الأسئلة والإجابات نتعرف على مرض فقدان الشهية العصبي وأعراضه، بحسب موقع "webmd".

س: ما هو فقدان الشهية العصبي؟

مصطلح فقدان الشهية يعني حرفيًا فقدان الرغبة في تناول للطعام ومع ذلك، فإن هذا التعريف مضلل لأن الأشخاص المصابين بفقدان الشهية العصبي غالبًا ما يكونون جائعين ولكنهم يرفضون تناول الطعام على أي حال.

ويعاني الأشخاص المصابون بفقدان الشهية العصبي من مخاوف شديدة من أن يصبحوا بدينين ويرون أنفسهم بدناء حتى عندما يكونون نحيفين للغاية.

وتعتبر اضطرابات الأكل مثل فقدان الشهية أكثر شيوعًا عند الإناث منها عند الذكور، ويميل المصابون بفقدان الشهية إلى أن يكونوا متفوقين للغاية، ويؤدون أداءً جيدًا في المدرسة والرياضة والعمل والأنشطة الأخرى.

س: ما هي أعراض فقدان الشهية؟

غالبًا ما تشمل أعراض فقدان الشهية ما يلي:

-فقدان الوزن السريع على مدى عدة أسابيع أو أشهر

-الاستمرار في اتباع نظام غذائي / محدودية الأكل حتى عندما تكون نحيفة أو عندما يكون الوزن منخفضًا جدًا

-الاهتمام غير العادي بالطعام أو السعرات الحرارية أو التغذية أو الطبخ

-خوف شديد من زيادة الوزن

-عادات أو عادات أكل غريبة ، مثل الأكل في الخفاء

-الشعور بالدهون حتى لو كان الوزن ناقص

-عدم القدرة على تقييم وزن الجسم بشكل واقعي

-السعي لتحقيق الكمال والنقد الذاتي للغاية

-التأثير غير المبرر لوزن الجسم أو شكله على احترام الذات

-الاكتئاب أو القلق أو التهيج

-فترات الطمث غير المنتظمة أو غير المنتظمة أو حتى غيابها عند الإناث

-استخدام حبوب ملينة أو مدر للبول أو أدوية التخسيس.

-كثرة المرض

-ارتداء ملابس فضفاضة لإخفاء فقدان الوزن

-الشعور بعدم القيمة أو اليأس

-الانسحاب الاجتماعي

الأعراض الجسدية التي تتطور بمرور الوقت ، بما في ذلك: انخفاض تحمل الطقس البارد ، وهشاشة الشعر والأظافر ، وجفاف الجلد أو اصفراره ، وفقر الدم ، والإمساك ، وتورم المفاصل ، وتسوس الأسنان ، ونمو جديد للشعر الرقيق على الجسم.

س: ما الذي يسبب فقدان الشهية؟

السبب الدقيق لفقدان الشهية غير معروف ، لكن تشير الأبحاث إلى أن مجموعة من سمات الشخصية والعواطف وأنماط التفكير ، بالإضافة إلى العوامل البيولوجية والبيئية قد تكون مسؤولة.

غالبًا ما يستخدم الأشخاص المصابون بفقدان الشهية الطعام والأكل كوسيلة لاكتساب الشعور بالسيطرة عندما تكون مناطق أخرى من حياتهم مرهقة جدًا أو عندما يشعرون بالإرهاق.

قد تساهم أيضًا مشاعر عدم الكفاءة أو تدني احترام الذات أو القلق أو الغضب أو الوحدة في تطور الاضطراب.

بالإضافة إلى ذلك ، قد يكون لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الأكل علاقات مضطربة، أو لديهم تاريخ من المضايقات بشأن حجمهم أو وزنهم يمكن أن يكون لضغوط الأقران والمجتمع الذي يساوي النحافة والمظهر الجسدي بالجمال أيضًا تأثير على تطور فقدان الشهية.