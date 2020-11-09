شكرا لقرائتكم خبر عن الجفاف الشتوى.. 5 نصائح أساسية للبقاء رطبًا في الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعلم جميعًا أن الجفاف ضروري لصحتنا العامة! لكن الحصول على الماء (شرب كمية كافية من الماء) في الشتاء يمثل تحديًا لأي شخص، حيث يميل الناس إلى الشعور بالعطش بشكل أقل في الشتاء ، لذلك يستهلكون كميات أقل من الماء والسوائل، ولكن يتبول الناس كثيرًا أيضًا مما يقلل من محتوى الماء في الجسم ، وقد يؤدي ذلك إلى الجفاف.

وعلى الرغم من قلة التعرق، فإن الاحتياجات اليومية من السوائل من الجسم تظل كما هي على مدار العام، لذلك يجب على المرء أن يستهلك ما يكفي من السوائل حتى في الشتاء.

في فصل الشتاء ، يمكن أن يسبب الجفاف مشاكل في الجلد والتعب وإجهاد العضلات والصداع. في بعض الأحيان ، قد يؤدي الجفاف أيضًا إلى خفض ضغط الدم ، وقد تشعر بالانزعاج أو التوتر.

تشمل أعراض الجفاف ما يلي:

تغير لون البول إلى الأصفر الغامق

جفاف الجلد والفم

دوخة

إعياء

تشقق الشفتين

كيف تحافظ على رطوبتك في الشتاء؟

وفقا لتقرير موقع " onlymyhealth" يجب شرب ما لا يقل عن 1.25 إلى 1.5 لتر من الماء يوميًا، فيمكن أن يؤدي الجفاف إلى تركيز والتهابات البول، فيما يحتاج كبار السن ومرضى السكر والأطفال والنساء الحوامل والمرضى الذين يعانون من حالات مرضية أخرى إلى توخي مزيد من الحذر لأن الجفاف يمكن أن يؤدي إلى إصابة الكلى وإغلاق الكلى الحاد.

وبصرف النظر عن الجلد الذي يغطي الجسم وله متطلب حرج سيصبح جافًا وقشورًا مثيرًا للحكة، يمكن أن يصاب بالعدوى في غضون ذلك، خاصة مع مثل هذا التعرض الطويل لمشاهدة الشاشة يحتاج إلى ترطيب كافٍ بما في ذلك قطرات العين المرطبة، ويمكن الحفاظ على البشرة ناعمة بخط أساس بسيط أو الكريمات التي تحتوي على جوز الهند ، حتى فيتامين إي هو مكمل جيد لهم.

وغالبًا في فصل الشتاء، نشرب كمية قليلة من الماء وفقًا لمتطلبات أجسامنا اليومية، ونتيجة لذلك أصبحنا ضحايا الجفاف.

والجفاف الشتوي شائع بين الناس، إذا لم تكن قادرًا على شرب كمية كافية من الماء في الشتاء، فيمكنك استخدام مثل هذه الأطعمة التي تزود جسمك بكمية الماء، فالعديد من الأطعمة من حولك مليئة بالماء، ويمكن أن تساعدك هذه الأطعمة في الحفاظ على رطوبة الجسم.

كيف تحافظ على رطوبتك في الشتاء مع اتباع نظام غذائي؟

استهلك الفواكه والخضروات الطازجة بأي شكل من الأشكال بما في ذلك العصائر أو الشوربات أو حتى السلطات، أضف ورقة نعناع أو قشر برتقال صغير إلى الماء ليس فقط لتعزيز النكهة ولكن التغذية أيضًا، كمية الماء في البرتقال تقارب 86٪. إنه مصدر ممتاز لفيتامين سي، والبرتقال لا يحافظ على رطوبتك فحسب ، بل إنه مفيد أيضًا لتحسين عضلاتك وعظامك وشرايينك وبشرتك.

الكرنب ليس مليئًا بالعناصر الغذائية فحسب ، ولكنه يعمل أيضًا على إبقائك رطبًا، هل تعلم أن كوبًا واحدًا من الكرنب يحتوي على حوالي 59 مل من الماء؟ بصرف النظر عن هذا ، فهو مليء بالفيتامينات والمعادن ، وهو أمر مفيد للغاية لصحتنا العامة.

وتحتوي الطماطم على حوالي 95 % من محتوى الماء، كما أنها غنية بفيتامين أ ، وهو مفيد أيضًا في تقوية بشرتنا ومناعتنا.

وتبلغ كمية الماء في السبانخ حوالي 93 %، وهذا يساعد في الحفاظ على رطوبتك وكذلك تلبية احتياجاتك اليومية من الحديد، السبانخ ضرورية أيضًا ومفيد للغاية لجهاز المناعة لديك.

والمشروبات الدافئة ستبقيك ليس فقط دافئًا ولكن أيضًا رطبًا جيدًا وتحافظ على المناعة أثناء تنظيف الفم والجهاز التنفسي العلوي، ولكن تجنب المشروبات الغازية أو الكحول أو المشروبات المركزة التي تحتوي على الكافيين لأنها تميل إلى زيادة الجفاف. الماء هو مادة ومصفوفة الحياة ، الأم والوسط.

والزبادي ليس فقط مصدرًا جيدًا للمياه ، ولكنه غني أيضًا بالعناصر الغذائية، ويحتوي كوب الزبادي على 75٪ من الماء المليء بالفيتامينات والمعادن الأساسية. إلى جانب ذلك، يساعدك أيضًا في تحقيق هدف فقدان الوزن، مما يحسن صحتك بشكل طبيعي.