شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمية الرقمية».. عائق في طريق استراتيجية التنمية المستدامة 2030 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تدعم استراتيجية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2030 تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 من خلال بناء مصر الرقمية، وتشمل هذه الأهداف تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيز الشمول الرقمي، وتحقيق الشمول المالي، وتعزيز بناء القدرات وتشجيع الابتكار، ومحاربة الفساد، وضمان الأمن المعلوماتي، وتعزيز مكانة مصر على المستويين الإقليمي والدولي.

وتمثل «مصر الرقمية» رؤية وخطة شاملة وتعد بمثابة حجر الأساس لتحويل مصر إلى مجتمع رقمي، حيث يعتمد بناء مصر الرقمية على ثلاثة محاور أساسية، وهي التحول الرقمي، والمهارات والوظائف الرقمية، والإبداع الرقمي وتعتمد هذه المحاور على أسس هامة، وهي تطوير البنية التحتية الرقمية وتوفير الإطار التشريعي التنظيمي.

وتشمل استراتيجية التنمية المستدامة 3 أبعاد:

البعد الاقتصادي: والذي يسلط الضوء على التنمية الاقتصادية والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية والطاقة والمعرفة.

والبعد الاجتماعي: فهو يسلط الضوء على التعليم والتدريب والصحة والثقافة والعدالة الاجتماعية.

والبعد البيئي: يرتكز على مجال البيئة والتنمية الحضرية.

وتظل الأمية بمثابة عائق يقف في طريق مسيرة التنمية المستدامة 2030، حيث أكد المركز العربي للبحوث والدراسات في حديثه عن تحقيق مشروع استراتيجية 2030 أن إقامة اقتصاد المعرفة يفقد أي معنى له مع استمرار ظاهرة الأمية التقليدية، حيث تغير مفهوم محو الأمية في هذا العصر فكان قديماً يقتصر المفهوم على «عدم قدرة الشخص على القراءة والكتابة فقط»، أما اليوم، فقد تغير المفهوم كثيراً، ودخل بعدٌ جديد إليه وهو البعد الرقمي وأصبحت الأمية الحقيقية هي الأمية الرقمية، وقد تفاوتت أعمار الأشخاص بالأمية الرقمية فلم تقتصر فقط على كبـار السن ولكن أصبحت تضم شريحة الشباب أيضاً.

يقصد بالأمية الإلكترونية غياب المعارف والمهارات الأساسية للتعامل مع الآلات والأجهزة والمخترعات الحديثة وفِي مقدمتها الكمبيوتر، وتعني عدم قدرة الأشخاص والمجتمعات على مواكبة معطيات العصر العلمية والتكنولوجية والفكرية والتفاعل معها بعقلية ديناميكية قادرة على فهم المتغيرات الجديدة وتوظيفها بما يخدم عملية التطور المجتمعي في المجالات المختلفة.

من جانبه، أكد اللواء محمود الرشيدي، مساعد وزير الداخلية الأسبق لأمن المعلومات، أنه «بعد مرور العالم بثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أصبح التعامل الورقي يتلاشى تدريجاً، فقد عززت أجهزة الدولة جهودها من أجل تحويل التعاملات الحكومية الورقية إلى رقمية»، مشيرًا في تصريحات لـ«المصري اليوم» إلى أن «الأمية الرقمية هي وقود التحول الرقمي، حيث أكد على أهمية التحول الرقمي باعتباره ركن أساسي فعال للتحول إلى مصر الرقمية».

وأضاف «الرشيدي» أن «القضاء على الأمية الرقمية يتحقق بتكاتف جهود المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية من أجل نشر التوعية بأهمية التحول الرقمي، وذلك لن يتحقق دون أن يكون لدى المواطن استعداد تام وقناعة داخلية للاستغناء عن التعاملات الورقية، حيث أن بعض الأفراد حتى يومنا هذا يفضلون ادخار النقود في المنازل بدلاً من البنوك»، مشيرًا إلى أن «العديد من الأفراد خصوصاً فئة الشباب يستخدمون الأنترنت بشكل يومي لتبادل التعليقات ونشر الصور ومقاطع الفيديو، ومنهم من يستخدمها في أعمال الابتزاز والنصب»، لافتًا إلى «ارتفاع معدلات الجرائم الإلكترونية، وهذه الفئة نفسها تتراجع عند التعامل الإلكتروني وتفضل التعامل الورقي».

وأوصت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، بـ«ضرورة وجود محو الأمية الإلكترونية، من أجل مواكبة التقدم التكنولوجي الحالي»، مشيرة إلى أن «نسبة الأمية الرقمية في مصر لا يستهان بها، وذلك كما صرح المهندس أحمد الدسوقي، خبير التحول الرقمي، أن الأمية الرقمية في مصر تصل إلى 69% من الشعب المصري».

وأوضح أحمد الدموهي، خبير تكنولوجيا المعلومات، لـ«المصري اليوم»، أن «التصدي للأمية الرقمية يبدأ بتطوير المناهج التعليمية الخاصة بالحاسب الآلي في جميع المراحل التعليمية، وهذا التطوير يجب أن يكون اولاً بأول لمواكبة التطور التكنولوجي»، مشيرًا إلى أن «التكنولوجيا تعد بمفردها سلاح لذلك يجب على وسائل الإعلام أن تنشر أساسيات الثقافة التقنية والأمن المعلوماتي»، مؤكدًا ضرورة «الاهتمام بقوانين الجرائم الالكترونية لحماية المستخدمين وتطوير الأجهزة الخاصة بهم، ودعم الدولة للطلاب عن طريق الحصول على كورسات دولية لدعم الشباب وخلق فرص عمل».