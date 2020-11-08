رغم "العزل العام".. إصابات كورونا بفرنسا تلامس 1.8 مليون

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، الأحد، أن إجمالي وفيات كورونا في فرنسا بلغ 40439 بعد تسجيل 271 حالة جديدة في الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة في التقرير اليومي للوباء إن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس وصلت إلى مليون و787324 بزيادة 38619 حالة عن السبت عندما زاد العدد الإجمالي بواقع 86852.



وأوضحت أن البيانات الحديثة ستخضع للتصحيح الإثنين، بعدما واجهت مشكلات في الجمع.

وتشير الحصيلة الجديدة إلى أن إجراءات العزل العام التي فرضتها الحكومة الفرنسية في البلاد منذ أكثر من أسبوع لم تظهر أثارها بعد، إذ تواصل أعداد حالات دخول المستشفيات جراء المرض الارتفاع.

وكانت الحكومة الفرنسية قد فرضت حالة إغلاق مرة أخرى حتى نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني، على الأقل، بهدف الحد من تداعيات الموجة الثانية لتفشي وباء "كوفيد- 19" في البلاد.

ومنعت بموجبها الناس من المغادرة إلا للضرورة القصوى منها لأسباب طبية أو من أجل الذهاب إلى عمل ضروري أو شراء مواد غذائية، مع إغلاق المطاعم والحانات، واستثناء المدارس والمصانع من ذلك.