وفيات كورونا في أمريكا تتجاوز 236 ألفاً

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الأحد، أن إجمالي إصابات فيروس كورونا بالولايات المتحدة وصل إلى 9 ملايين و808411 حالة، بزيادة 93811 عن الحصيلة السابقة.
كما ارتفع عدد الوفيات إلى 236547، بعد أن أودى المرض بحياة 1072 آخرين.
وسجلت المراكز الأمريكية حصيلتها من الإصابات بـ"كوفيد-19"، حتى الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة السبت، مقارنة بتقريرها في اليوم السابق.
ولا تعكس إحصاءات المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.
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