وفيات كورونا في أمريكا تتجاوز 236 ألفاً

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الأحد، أن إجمالي إصابات فيروس كورونا بالولايات المتحدة وصل إلى 9 ملايين و808411 حالة، بزيادة 93811 عن الحصيلة السابقة.

كما ارتفع عدد الوفيات إلى 236547، بعد أن أودى المرض بحياة 1072 آخرين.



وسجلت المراكز الأمريكية حصيلتها من الإصابات بـ"كوفيد-19"، حتى الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة السبت، مقارنة بتقريرها في اليوم السابق.

ولا تعكس إحصاءات المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.