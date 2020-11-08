أرقام صادمة بإصابات كورونا في إيطاليا وبريطانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، الأحد، تسجيل 32616 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، مقارنة مع 39811 السبت.

كما رصدت الوزارة 331 حالة وفاة مرتبطة بمرض "كوفيد-19" في انخفاض عن 425 في اليوم السابق، لكن عدد الفحوص التي أجريت كان أقل من السبت.



وتوفي ما مجموعه 41394 بسبب كورونا في إيطاليا التي سجلت 935104 إصابات منذ بداية تفشي المرض.

كما أظهرت بيانات حكومية أن بريطانيا سجلت 20572 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، الأحد، و156 حالة وفاة.

وتقل إصابات اليوم ووفياته عن الأرقام المسجلة السبت.