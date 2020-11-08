شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف أعراض اضطراب عصبى نادر شبيه بمرض باركنسون.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة مشتركة أجراها المعهد الوطني لعلوم الأعصاب ومستشفى سنغافورة العام أن المرضى الذين تم تشخيص إصابتهم بمرض باركنسون قد يكون لديهم بالفعل مرض "NIID " وهو مرض تنكسى عصبى آخر، شبيه بالشلل الرعاش وفقا لما ذكرته صحيفة time now news، ويعتبر مرض نيدNIID حالة تنكسية عصبية معطلة بسبب طفرة جينية وليس لها علاج فعال، تشمل أعراضه الخرف والشلل الرعاش وضعف التوازن بالإضافة إلى التنميل والضعف في الأطراف، قد يعاني المريض المصاب بـ NIID أو لا يعاني من أعراض، اعتمادًا على عمر ومرحلة المرض. والمعروف أن باركنسون هو اضطراب في الدماغ يؤدي إلى الاهتزاز أو الارتعاش والتصلب وصعوبة في المشي والتوازن والتنسيق

أوضحت الدراسة أن هذا الشكل الحاد من المرض التنكسى العصبى عادة ما يظهرفي المرضى الأكبر سنًا، حيث يتطور المرض إلى مرحلة متقدمة تم نشر نتائج الدراسة في JAMA Neurology.

ودرس الفريق أكثر من 2000 مشارك في الدراسة ، من أفراد أصحاء ومصابين بمرض باركنسون ، على مدار أكثر من عقد لقد فوجئوا بالعثور على الطفرات المسببة لـ NIID في أولئك الذين تم تشخيصهم بباركنسون.

وقال البروفيسور تان إنج كينج ، كبير علماء المختبرات الطبية ، قسم طب الأعصاب بمستشفس سنغافورة العام والمؤلف الأول للدراسة ، "على حد علمنا ، هذه هي الدراسة الأولى التي أبلغت عن مرضى باركنسون مع طفرات جينية NOTCH2NLC كما شوهد في مرضى NIID لحسن الحظ ، استجابوا لـ أدوية باركنسون أفضل من معظم المرض نفسه. وهذا يشير إلى أنه لا بد من وجود عوامل يمكن أن تؤثر على سبب إصابة البعض باضطراب الشخصية الحادة

وأوضح الباحثون أن نتائج الدراسة تؤكد أن العديد من الأمراض العصبية التنكسية تتداخل وقد تشترك في المسببات المرضية المشتركة ويمكن أن يساعد العثور على رابط مشترك وكشف سبب حدوث طفرة جينية مماثلة إلى كل من مرض باركنسون الخفيف والشكل الحاد من المرض التنكسى العصبى الحاد في تحديد الأدوية الجديدة.