شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على 5 أسباب تؤدى لزيادة الوزن منها التوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زيادة الوزن من المشاكل المزعجة للكثيرين، وبالرغم من ممارسة الرياضة وأنظمة الدايت إلا إن الوزن يظل زائداً لأسباب عديدة قد يكون لها علاقة كبيرة بالإجهاد والنوم والأمراض التي تعاني منها، في هذا التقرير نتعرف على 5 أسباب يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن بشكل غير مقصود، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

أسباب زيادة الوزن

1- نقص الأطعمة الكاملة في نظامك الغذائي

حتى لو قللت من طعامك المصنع أو المعلب وقمت بتبديل نظام غذائي شديد التقييد، إذا لم يكن لديك ما يكفي من الأطعمة الكاملة في نظامك الغذائي، فقد يكون هذا هو سبب زيادة الوزن غير المبررة. أطعمة الحبوب الكاملة ليست فقط مصدرًا للتغذية ولكنها يمكن أن تساعدك أيضًا على خسارة الكثير من الوزن.

2- الإكثار من تناول السكر

إذا كنت تكتسب الكثير من الوزن غير المقصود، فقد حان الوقت للتحقق من تناول السكر عن قصد أو بغير علم ، نميل إلى استهلاك الكثير من السكر، سواء في شكل حلويات أو الكعك أو المشروبات السكرية أو المحلاة، إلخ لذلك ، في معظم الأوقات ، قد يمر دون أن يلاحظه أحد ، مما يؤدي إلى زيادة الوزن.

3- أمراض تؤدي إلى زيادة الوزن

في بعض الأحيان ، يمكن أن تصبح الحالات الطبية ، مثل قصور الغدة الدرقية ، والاكتئاب ، ومتلازمة تكيس المبايض وغيرها مشكلة خطيرة تتعلق بزيادة الوزن في حين أن هذه حالة لا يمكن معالجتها إلا من قبل طبيب متخصص، يمكنك الاستمرار في ممارسة الرياضة والمشاركة في الكثير من المشي.

4- قلة النوم

يمكن أن يؤدي الحرمان من النوم أحيانًا إلى زيادة الوزن غير المرغوب فيها نظرًا لأنه ضروري للغاية لرفاهيتنا وصحتنا بشكل عام ، فإن قلة النوم يمكن أن تؤدي غالبًا إلى زيادة الوزن غير المبررة ومشاكل صحية.

5- التوتر والقلق

يمكن أن يكون التوتر والقلق سببًا شائعًا لزيادة الوزن تميل المستويات العالية من هرمون التوتر الكورتيزول إلى زيادة شهيتك وقد تؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام، وخاصة الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية.