شكرا لقرائتكم خبر عن طرق التعامل مع طفلك مريض السكر أثناء الدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطفال مرض السكر قد يعانون من بعض المشاكل عند التعامل اثناء اليوم الدراسى ، فعند تعرضهم لانخفاض او ارتفاع السكر يجهل المحيطين بهم طرق التعامل مع الوضع مما يعرضهم للخطر، وفى هذا الاطار قالت الدكتور لمياء خيرى استشارى سكر الأطفال لـ الخليج 365 ، مع بداية اكتشاف مرض السكر عند الطفل ورجوعه للمدرسة هناك نقاط مهمة لا بد أن يعرفها المشرفين والمسئولين بالمدرسة عن حالته وهنا يأتى دور الابوين فى شرح الحالة الصحية لطفلهم.

وأضافت: طفل السكر طبيعى ويستطيع ممارسة كل الانشطة ولكن باعتبارات محددة وهى:

1:يجب أن يتناول الطفل مريض السكر سناكس فى أى وقت وعدم منعه من الأكل أو الشرب حتى أثناء الحصص الدراسية.

2: أحيانا عامل الانسولين يكون عالى وينخفض السكر فى الدم وهنا لا بد أن يحدد الأب والأم اعراض الهبوط التى تظهر على طفلهم للمشرفين والمدرسين لسهولة التعامل معه سريعا ويساعدوه فى تناول السكريات سريعا .

3:لا بد أن يكون هناك جهاز لقياس السكر فى المدرسة وذلك للمتابعة الدورية وقياس نسبة السكر عند الطفل باستمرار.

4:قد يتعرض الطفل لارتفاع شديد فى نسبة السكر وهنا يحتاج للتبول فورا والعطش الشديد ، ويجب ان تسمع المدرسة للطفل بالدخول لشرب المياه او دخول المرحاض فى أى وقت .

5:من حق الطفل أن يشارك فى كل الأنشطة المدرسية ولكن باعتبارات محددة ومتابعة السكر وقياسه باستمرار.

6: للتطعيمات دور مهم فى حياة أى طفل، فيجب أن تهتم الامهات وتراعى مواعيد التطعيم الخاصة بطفلها.

7: مع انتشار فيروس كورونا يجب مراعاة التعامل مع الأطفال وتشجيعهم على غسل اليدين باستمرار وارتداء الماسك، وفى حالة ظهور أى أعراض ينصح بعزل الطفل لمدة 14 يوم فى البيت.