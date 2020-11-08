شكرا لقرائتكم خبر عن متخليش الأمطار تأثر على صحتك.. ازاى تحمى نفسك من نزلات البرد والأنفلونزا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

مع دخول فصل الشتاء والتعرض للسيول والأمطار الغزيرة قد يصاب الكثيرون بنزلات البرد والأنفلونزا والارهاق والتعب الشديد، وممع انتشار فيروس كورونا قد يزداد الامر سوءا ، لذلك يجب أن تحافظ على نفسك وعائلتك وتحميها من نزلات البرد فى فصل الشتاء، وحسب ما ذكره موقعmedicinenet هناك بعض النصائح للوقاية من نزلات البرد والأنفلونزا وهى:

1:اغسل يديك كثيرًا، ربما يكون هذا هو أفضل إجراء منفرد لمنع انتقال نزلات البرد. يعد غسل اليدين أمرًا بالغ الأهمية خاصة بعد التسوق أو الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية أو قضاء الوقت في الأماكن العامة. يمكن لغسل اليدين المتكرر أن يقضي على الفيروسات التي اكتسبتها من لمس الأسطح التي يستخدمها الآخرون، ويمكنك أيضًا حمل أنبوب صغير من معقم اليدين أو مناديل مطهرة عند زيارة الأماكن العامة.

2:تجنب لمس وجهك ، وخاصة منطقة الأنف والفم والعين ، إذا كنت بالقرب من شخص مصاب بنزلة برد أو لمس الأسطح في مكان عام.

3:ابتعد عن التدخين، يمكن أن يؤدي دخان السجائر إلى تهيج المسالك الهوائية وزيادة التعرض لنزلات البرد والالتهابات الأخرى، فحتى التعرض للدخان السلبي يمكن أن يجعلك (أو أطفالك) أكثر عرضة لنزلات البرد.

4:تجنب استخدام الأدوات الشخصية من شخص لأخر فقد يعرضك ذلك لانتقال العدوى والاصابة بالانفلونزا.

5: حافظ على الأسطح المنزلية نظيفة، يمكن لمقابض الأبواب ، وسحب الأدراج ، ولوحات المفاتيح ، ومفاتيح الإضاءة ، والهواتف ، وأجهزة التحكم عن بعد ، وأسطح العمل والمصارف أن تأوي الفيروسات لساعات بعد استخدامها من قبل شخص مصاب، امسحي هذه الأسطح بشكل متكرر بالماء والصابون أو بمحلول مطهر.

6:إذا كان طفلك مصابًا بنزلة برد ، فاغسل ألعابه أيضًا عند تنظيف الأسطح المنزلية والأشياء شائعة الاستخدام.

7:استخدم المناشف الورقية في المطبخ والحمام لغسل اليدين، يمكن أن تعيش الجراثيم لعدة ساعات على مناشف القماش، أو بدلًا من ذلك ، استخدم مناشف منفصلة لكل فرد من أفراد الأسرة وقم بتوفير منشفة نظيفة للضيوف.

8:تخلص من المناديل بعد الاستخدام، الأنسجة المستعملة هي مصادر للفيروسات التي يمكن أن تلوث أي سطح تترك فيه.

9:حافظ على نمط حياة صحي، على الرغم من عدم وجود دليل مباشر يثبت أن تناول الطعام بشكل جيد أو ممارسة الرياضة يمكن أن يمنع نزلات البرد ، فإن الحفاظ على نمط حياة صحي مع النوم الكافي والتغذية الجيدة والتمارين البدنية يمكن أن يساعد في ضمان أن جهازك المناعي في حالة جيدة وجاهز لمكافحة العدوى.

10:السيطرة على التوتر، أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يعانون من الإجهاد العاطفي يعانون من ضعف في جهاز المناعة ومن المرجح أن يصابوا بنزلة برد أكثر من نظرائهم الأكثر هدوءًا.