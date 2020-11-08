شكرا لقرائتكم خبر عن العلاج المناعى فى وقت مبكر مفيد للمصابين بسرطان المعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشفت دراسة بحثية أن العلاج المناعي لسرطان المعدة يسعد فى تحقيق نتائج جيدة إذا تم تقديم العلاج في وقت مبكر من مسار المرض وبالاقتران مع العلاج الكيميائي القياسي ، وهي دراسة جديدة أجراها باحثون في كلية فاجيلوس للأطباء بجامعة كولومبيا، ونُشرت الدراسة على الفئران على الإنترنت في مجلة Gastroenterology.

ووفقا لتقرير لصحيفة time now news ، قال ووسوك كيم المؤلف الأول للورقة البحثية والذي كان عالم أبحاث مشاركًا في جامعة كولومبيا عند إجراء الدراسة "كثيرون غير مؤهلين للاستئصال الجراحي ، وغالبًا ما تكون الاستجابة للعلاج الإشعاعي أو العلاج الكيميائي منخفضة والمرضى الذين يعانون من سرطان المعدة المتقدم لديهم خيارات علاج محدودة" .

العديد من السرطانات تنتج بروتينات تمنع الخلايا المناعية من مهاجمة الورم تمنع العلاجات المناعية هذه البروتينات، وبالتالي تطلق العنان للخلايا المناعية تمت الموافقة على العلاجات المناعية التي تحجب البروتينات المسماة PD1 و PDL1 للمرضى المصابين بسرطان المعدة المتقدم كعلاج من الدرجة الثانية أو الثالثة بعد العلاج الكيميائي ، ولكن معدلات الاستجابة منخفضة.

ولفهم سبب عدم نجاح العلاجات المناعية في حالات سرطان المعدة المتقدم بشكل أفضل ، نظر باحثو كولومبيا عن كثب في البيئة المحيطة بالأورام في الفئران التي تصاب بهذا المرض.

واكتشف الباحثون أن الفئران المصابة بمرض أكثر تقدمًا لديها وفرة من الخلايا المشتقة من النخاع الشوكي (MDSCs) التي تعبر أيضًا عن بروتينات PDL1 ، والتي يبدو أنها تغلب على العلاج المناعي.

وعندما تم إعطاء العلاج المناعي للفئران المصابة بهذه الأورام المتقدمة ، لم يتأثر السرطان فقط عندما تم إعطاء العلاج المناعي للفئران في وقت مبكر ، قبل تكوين الأورام وقبل تراكم MDSCs ، يمكن أن يتباطأ تقدم السرطان، كما أدى الجمع بين العلاج المناعي والعلاج الكيميائي القياسي إلى تقليص أورام المعدة الكبيرة .