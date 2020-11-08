شكرا لقرائتكم خبر عن باحثون يؤكدون نجاح بريطانيا فى عبور ذروة الموجة الثانية لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عدد من كبار الباحثين في بريطانيا أن ذروة الموجة الثانية قد مرت بالفعل واقترحوا إنهاء الإغلاق الوطني في إنجلترا، وقال البروفيسور تيم سبيكتور، الذي يقود تطبيق Covid Symptom Study الذي يهدف إلى تتبع انتشار كورونا في المملكة المتحدة، أن هناك "علامات إيجابية على أن بريطانيا تجاوزت ذروة الموجة الثانية لكورونا ''.

وبحسب ما نشرت جريدة "ذا دايلي ميل" البريطانية قال سبيكتور، عالم الأوبئة في كينجز كوليدج لندن: "على الرغم من أن عدد الحالات الجديدة التي تظهر عليها الأعراض لا يزال مرتفعًا بأكثر من 40 ألف حالة يوميًا، إلا أن الحالات خلال الأسبوع الماضي تتجه في الاتجاه الصحيح وقد أظهرت المناطق الأشد تضرراً أكبر قدر من التحسن، ولكن لا تزال هناك اختلافات كبيرة بين المناطق.

وتابع قائلاً "تعد بياناتنا مؤشرًا مبكرًا على الوضع المستقبلي لخدمة الصحة البريطانية NHS ، نحث الجميع على احترام القيود والمساعدة في خفض عدد الحالات في أقرب وقت ممكن لمساعدة NHS وإنهاء الإغلاق وجعلنا في حالة جيدة لشهر ديسمبر".

وقال علماء آخرون أن الإصابات الأخيرة بفيروس كورونا تشير إلى أن الموجة الثانية قد استقرت على الأقل.

من جهة أخرى كشفت مجموعة كبيرة من البيانات أن معدلات الإصابة بـ فيروس كورونا بدات تتراجع بالفعل في جميع أنحاء بريطانيا.

ووجدت تقديرات مكتب الإحصاء الوطني (ONS)- الذي يدير مخطط مراقبة حكوميًا ضخمًا يمسح عشرات الآلاف من الأشخاص بشكل عشوائي لتتبع حجم التفشي - أن هناك انخفاضًا بنسبة 12% في الإصابات في أسبوع من 51،900 إلى 45700 في فترة السبعة أيام المنتهية في 31 أكتوبر هذا هو نفس اليوم الذي أعلن فيه بوريس جونسون أن إنجلترا تواجه إغلاقًا ثانيًا.

وأظهر تحليل لإحصاءات الصحة العامة في إنجلترا (PHE) أمس أيضًا أن أكثر من نصف السلطات المحلية شهدت انخفاض معدلات الإصابة في نهاية أكتوبر وانخفضت المعدلات حتى في المناطق التي لم تكن في المستوى الثاني أو الثالث، مما يشير إلى أن القواعد الوطنية مثل حظر التجول في الساعة 10 مساءً كانت مفيدة.

وقال البروفيسور السير ديفيد سبيجلهلتر ، خبير الإحصاء في جامعة كامبريدج ، لبرنامج Today على إذاعة BBC Radio 4 ، إن الموجة الثانية أصبحت "مستقرة"، و''تنخفض بالفعل في بعض المناطق ذات المخاطر العالية من المستوى الثالث مثل ليفربول '' لكنه حذر من أن الإصابات "ترتفع" في مناطق أخرى.

وأضاف أنه على الرغم من أنه يبدو أن بريطانيا تجاوزت ذروة الموجة الأولى قبل أن يدخل الإغلاق حيز التنفيذ ، فمن الواضح أن الإصابات إذا كانت ستنخفض، فإنها تنخفض ببطء شديد ما لم يتم اتخاذ بعض الإجراءات.