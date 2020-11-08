شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا توزع فيتامين د مجاناً على كبار السن للوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت جريدة "ذا ديلي ميل" البريطانية أن الملايين من كبار السن والضعفاء سوف يحصلون على إمدادات فيتامين (د) مجانًا من الحكومة البريطانية مع تزايد الأدلة على أنه يساعد في مكافحة فيروس كورونا، حيث سيتم إرسال إمدادات كافية من الفيتامين لحماية الأشخاص لمدة أربعة أشهر، ومن المقرر أنه سيتم إرسال إمدادات كافية من الفيتامين لسكان دور الرعاية والأشخاص المحصنين لأنهم يعانون من أمراض مثل السرطان لتستمر أربعة أشهر، مع وصول الطرود الأولى في أوائل الشهر المقبل.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن قرر وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أنه يتعين عليه التصرف بسرعة في ضوء الأدلة الناشئة حول فوائد فيتامين د.

ووجدت إحدى الدراسات الحديثة أن أكثر من 80% من ضحايا كورونا الذين تم إدخالهم إلى المستشفى يعانون من نقص فيتامين (د)، مقارنة بمتوسط ​​المملكة المتحدة البالغ 25%.

ويأمل الوزراء في أن يتم الجمع بين الفيتامين، إلى جانب علاجات دوائية أكثر فاعلية ولقاح، لإزالة الحاجة إلى سلسلة لا نهاية لها من عمليات الإغلاق المستمرة.

وقال مصدر حكومي رفيع المستوى إن التوصيل المباشر إلى منازل الناس في إنجلترا سيساعد على منع نقص فيتامين د والحفاظ على مستويات الكالسيوم الطبيعية في الدم والحفاظ على صحة العظام والعضلات.

وأضاف المصدر: "سنضمن أن أولئك الذين هم في أمس الحاجة إلى فيتامين (د) يمكنهم الحصول على إمدادات تكفيهم طوال فصل الشتاء.. هناك عدد من الدراسات التي تشير إلى أن مكملات فيتامين (د) يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على الأشخاص الذين يعانون من كورونا".

وسيصاحب هذه الخطوة بدء التجارب السريرية لمزيد من تقييم الروابط بين فيتامين (د) وفيروس كورونا.

ويشمل أولئك الذين سيحصلون على الإمدادات المجانية متلقي زرع الأعضاء ومرضى العلاج الكيميائي وأولئك الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي الحادة مثل التليف الكيسي والربو الحاد ومرض الانسداد الرئوي المزمن.

وفيتامين د هو هرمون تفرزه الكلى يتحكم في تركيز الكالسيوم في الدم وله تأثير مباشر على جهاز المناعة في الجسم.

واقترح بعض الخبراء أن المعدلات المرتفعة لمضاعفات Covid-19 الخطيرة لدى مرضى الأقليات العرقية قد تكون بسبب انخفاض مستويات فيتامين (د) التي يمكنهم تصنيعها من ضوء الشمس.