شكرا لقرائتكم خبر عن علاج متلازمة أنجلمان يؤدى لفقدان اثنين من المصابين القدرة على المشى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت مجلة " sciencemag" العلمية أن العلماء قاموا بتعليق تجربة سريرية صغيرة للعلاج الجيني لمتلازمة أنجلمان - وهي حالة وراثية نادرة تتعلق بالتوحد- بعد أن فقد مشاركان القدرة على المشي مؤقتًا، وقال الخبراء إن مشكلة السلامة والأمان في هذا العلاج الجيني يجب حلها، نظرًا لأن العلاج يبدو فعالًا، ويمكن أن توجه التجربة استراتيجيات العلاج لحالات الدماغ المماثلة.

وأشارت المجلة إلى أن شركة الأدوية البيولوجية Urtlagenyx في نوفاتو ، كاليفورنيا بأمريكا، أطلقت بالتعاون مع شركة GeneTx الناشئة في مجال التكنولوجيا الحيوية ومقرها فلوريدا، التجربة في فبراير الماضي لتقييم سلامة علاج متلازمة أنجلمان، وهي حالة نمو عصبي تتميز بالإعاقة الذهنية، فقدان التوازن، المشاكل الحركية، ونوبات الصرع، ومشاكل النوم وفي بعض الحالات مرض التوحد.

وتنتج متلازمة أنجلمان عن طفرة أو عدم وجود جين يسمى UBE3A

ويرث الناس نسختين من UBE3A عادةً ما تكون نسخة الأم فقط نشطة في الخلايا العصبية والنسخة الأبوية صامتة لكن في الأشخاص الذين يعانون من متلازمة أنجلمان، تكون نسخة الأم متحولة أو مفقودة، لذلك لا تعبر خلايا الدماغ لديهم عن بروتين UBE3A نشط.

الدواء الذي طوره Urtlagenyx و GeneTx ، المسمى GTX-102، عبارة عن مقتطف قصير من الحمض النووي الريبي يسمى oligonucleotide الذي ينشط النسخة الأبوية من UBE3A ويهدف إلى إعادة البروتين إلى المستويات النموذجية، و ثلاث شركات أخرى - Roche و Biogen و Ionis - تتابع علاجات مماثلة للمتلازمة.

في 26 أكتوبر ، أفاد Urtlagenyx و GeneTx أن التجربة السريرية سجلت خمسة أفراد مصابين بمتلازمة أنجلمان ، تتراوح أعمارهم بين 5 و 15 عامًا.

كانت الخطة تتمثل في إعطاء كل مشارك جرعة من GTX-102 مرة واحدة في الشهر على مدار أربعة أشهر حقن الباحثون الدواء مباشرة في المحلول الغني بالمغذيات الذي يغلف الدماغ والحبل الشوكي من خلال موقع في أسفل الظهر.

وكان من المقرر أن يتلقى المشاركون جرعات متزايدة، لكن بدأوا جميعًا بكميات مختلفة: بدأت اثنتان بأدنى جرعة، وبدأت اثنتان بثاني أقل جرعة، وبدأت واحدة بثاني أعلى جرعة كانت الجرعة النهائية أعلى بحوالي 10 مرات من الجرعة الأقل.

وبعد جرعة واحدة في ثاني أعلى مستوى، أصيب أحد المشاركين بضعف في الساقين، عانى المشاركون الأربعة الآخرون من نفس التأثير الضار بعد تناول أعلى جرعة ظهرت الأعراض بعد أسبوع إلى أربعة أسابيع من آخر جرعة للمشاركين.

من جانبها قالت إليزابيث بيري كرافيس، أستاذة طب أعصاب الأطفال في المركز الطبي بجامعة راش في شيكاجو، حيث عولج الأطفال الخمسة: "لم يكن اثنان من المرضى قادرين على مساعدة أنفسهم للمشي وثلاثة كانوا كذلك، لكنهم كانوا أضعف".

قال إميل كاكيس ، الرئيس التنفيذي لشركة Urtlagenyx ، في الدراسات التي أجريت على الحيوانات ، أن الدواء لم يسبب آثارًا سلبية مماثلة "نحن نعلم ، على الرغم من ذلك، أن قليل النوكليوتيدات المضادة للحساسية معروفة بتأثيراتها السامة المحلية إذا تم إعطاؤها بتركيزات عالية."

قال بيري كرافيس إن جميع المشاركين تعافوا بعد أن تلقوا أدوية تقلل الالتهاب..حتى أولئك الذين لم يتمكنوا من دعم أنفسهم على أرجلهم يتجولون بشكل جيد - فهم في الواقع أكثر تنسيقًا إلى حد ما الآن مما كانوا عليه قبل الدراسة."

فوائد الدواء

عندما قام الباحثون بتقييم المشاركين في اليوم 128 ، أظهر الخمسة جميعًا تحسنًا ملحوظًا في بعض السمات، بما في ذلك التواصل والنوم والمهارات الحركية، كما تقول بيري كرافيس.

في غضون أسابيع من الجرعات الأولية ، أفاد الآباء ومقدمو الرعاية أن المشاركين قد اكتسبوا كلمات وإيماءات جديدة.

وقال بيري كرافيس: "نرى أشياء مثل استخدام الشوكة بشكل مستقل لأول مرة على الإطلاق، وتعلم السباحة بمفردها ، باستخدام جهاز الاتصال المعزز، والقدرة على لعب لعبة تفاعلية مع العائلة".

ومن الآن فصاعدًا ، تخطط الشركات للحد من الجرعة القصوى لنطاق يبدو فيه الدواء أنه يحسن السمات دون التسبب في ضعف الساق يعتزمون أيضًا تغيير طريقة تعاطيهم للدواء حتى لا يتراكم في موقع الحقن. سيتم إعطاء محلول الدواء للمريض ورأسه لأسفل للسماح بتدفق الدواء نحو الدماغ بشكل أكثر كفاءة".

وقبل استئناف الدراسة، ستسعى الشركات للحصول على موافقة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ، كما يقول سكوت سترومات ، كبير المسؤولين الطبيين في GeneTx. يقول: "نأمل أن تبدأ الجرعات في الشهر أو الشهرين القادمين". "الآباء متحمسون جدًا للاستئناف بسبب التغييرات الإيجابية التي لاحظوها في أطفالهم."