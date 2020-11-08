شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تدعو لتطعيم الأطفال ضد الحصبة وشلل الأطفال رغم كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع TimesNowNews، أن منظمة الصحة العالمية، أصدرت دعوة عاجلة للتطعيم ضد الحصبة، وشلل الأطفال، وسط فيروس كورونا كوفيد -19 لمنع تفشي المرض، وقال الموقع: لقد انخفضت معدلات التحصين في بعض البلدان بنسبة تصل إلى 50 %، حيث أصبح الناس غير قادرين على الوصول إلى الخدمات الصحية بسبب الإغلاق وتعطل النقل، وبسبب الخوف من الإصابة بفيروس كورونا COVID-19، مشيرة الى أن جائحة فيروس كورونا أدت لتعطيل الحياة الطبيعية، من قيود البقاء في المنزل إلى العزلة، غير الوباء الطريقة التي نعيش بها وننظر إلى الحياة، كان لتفشي فيروس كورونا أيضًا تأثير كبير على تشخيص الأمراض وعلاجها والتطعيمات الروتينية.

ووفقًا لتقرير صدر في مارس من هذا العام، تسببت جائحة فيروس كورونا COVID-19 في فقدان العديد من الآباء لتطعيم أطفالهم.

ومع ذلك، أثارت التقارير الأخيرة مخاوف كبيرة بشأن تأثير فيروس كورونا COVID-19 على اللقاحات، وفقًا لبيان صحفي صادر عن اليونيسف ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العالمية، فإن ملايين الأطفال معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بشلل الأطفال والحصبة حيث تسببت جائحة فيروس كورونا COVID-19 في تعطيل برامج التحصين الحيوية، كلا هذين المرضين خطير ولكن يمكن الوقاية منه.

وفقًا لوكالات الأمم المتحدة، انخفضت معدلات التحصين في بعض البلدان بنسبة تصل إلى 50 %، حيث أصبح الناس غير قادرين على الوصول إلى الخدمات الصحية بسبب الإغلاق، وتعطل النقل، وبسبب الخوف من الإصابة بالفيروس.

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، "كان لفيروس كورونا كوفيد -19 تأثير مدمر على الخدمات الصحية وخاصة خدمات التطعيم في جميع أنحاء العالم".

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وأضاف، "ولكن على عكس كورونا COVID، لدينا الأدوات والمعرفة لوقف الأمراض مثل شلل الأطفال والحصبة، ما نحتاجه هو الموارد والالتزامات لوضع هذه الأدوات والمعرفة موضع التنفيذ، إذا فعلنا ذلك، سيتم إنقاذ حياة الأطفال".

وفقًا لليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية، ستكون هناك حاجة لما يقدر بنحو 655 مليون دولار لسد فجوات المناعة الخطيرة في البلدان المتوسطة الدخل غير المؤهلة للحصول على مساعدة من مؤسسة جافى Gavi ستكون هناك حاجة إلى حوالي 400 مليون دولار لدعم الاستجابة لتفشي شلل الأطفال، خلال الفترة من 2020 إلى 21. وستكون هناك حاجة لحوالي 255 مليون دولار للتحضير ومنع تفشي مرض الحصبة على مدى السنوات الثلاث المقبلة.