شكرا لقرائتكم خبر عن بحث جديد يكشف وجود مادة تعالج الاكتئاب بالمشروم السحرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع" CNN " الاخبارى، أنه في حين أن المشروم السحرى معروف بتأثيراته المهلوسة، فقد يكون له أيضًا دور يلعبه في علاج الأمراض النفسية والاكتئاب، وقال الموقع، أصبحت ولاية "أوريجون"، أول ولاية أمريكية تصنع السيلوسيبين، المركب المهلوس في المشروم السحرى، وهو أمر قانوني لعلاج الصحة العقلية في الأماكن الخاضعة للإشراف.

وأشار الموقع إلى أن هناك أدلة متزايدة على حالتهم من خلال دراسة صغيرة جديدة لـ 24 بالغًا يعانون من الاكتئاب الشديد نُشرت هذا الأسبوع في مجلة JAMA Psychiatry ، والتي وجدت أن جرعتين من السيلوسيبين أدت إلى انخفاض كبير في أعراض الاكتئاب.

قال آلان ديفيس، الأستاذ المساعد في الطب النفسي والعلوم السلوكية في كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز، "كان حجم التأثير الذي رأيناه أكبر بنحو 4 مرات مما أظهرته التجارب السريرية لمضادات الاكتئاب التقليدية في السوق".

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وأضاف: "نظرًا لأن معظم علاجات الاكتئاب الأخرى تستغرق أسابيع أو شهورًا حتى تعمل، وقد يكون لها تأثيرات غير مرغوب فيها، فقد يكون هذا بمثابة تغيير لقواعد اللعبة إذا صمدت هذه النتائج في التجارب السريرية التي يتم التحكم فيها باستخدام العلاج الوهمي" المعياري الذهبي ".

وأوضح الموقع، أنه على الرغم من أن الدراسة لا تخلو من القيود، إلا أنها أحدث بحث لاستكشاف كيف يمكن أن يساعد السيلوسيبين في تخفيف مشاكل الصحة العقلية.

واقترحت دراسات أخرى أن المركب قد يساعد في علاج فقدان الشهية، واضطراب الوسواس القهري والإدمان.