شكرا لقرائتكم خبر عن الأرجنتين تخطط للحصول على 22 مليون جرعة من لقاح مضاد لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفقت الأرجنتين مع شركة الأدوية استرازينيكا AstraZeneca على صفقة لتلقي حوالي 22 مليون جرعة من لقاح COVID-19 الذي يتم تطويره مع جامعة أكسفورد، بهدف بدء عمليات التسليم في النصف الأول من العام المقبل، وذلك وفقا لما ذكره موقع شركة استرازينيكا، من جانبها قالت شركة الأدوية، وهي واحدة من الشركات العالمية التي تطور لقاحات لمكافحة فيروس كورونا الجديد، في بيان وزعته الحكومة مؤخرا، إن الإطار الزمني للتسليم يعتمد على نجاح التجارب الجارية، والحصول على الموافقات اللازمة من السلطات التنظيمية.

وتأمل الأرجنتين، التي بدأت تشهد حالات جديدة بطيئة، في تلقي حوالي 10 ملايين جرعة من لقاح سبوتنيك Sputnik Vالروسي وعدد أقل من جرعات اللقاح الخاص بشركة فايزر Pfizer بين ديسمبر ويناير.

وتعد الأرجنتين هي من بين البلدان الأكثر تضررا في العالم، على الرغم من فرض إغلاق صارم مرة أخرى في مارس، وقد سجلت 1.23 مليون حالة إصابة بالمرض و33136حالة وفاة.

ولم يوافق المنظمون بعد على لقاح لفيروس كورونا COVID-19، لكن التجارب العالمية الكبيرة جارية بشكل جيد ومن المتوقع ظهور نتائج مبكرة في نوفمبر وديسمبر.