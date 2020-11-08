شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة بريطانية تكشف قدرة الأسبرين على الوقاية من خطر الإصابة بجلطات دموية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة بريطانية أن مسكن الأَسْبِرِين كعلاج محتمل لفيروس كورونا COVID-19 في واحدة من أكبر التجارب في بريطانيا، والتي ستقيّم ما إذا كان قد يقلل من خطر الإصابة بجلطات الدم لدى الأشخاص المصابين بالمرض، وذلك وفقا لما ذكره موقع TimeNowNewsوجدت دراسة جديدة بقيادة باحثين في كلية الطب بجامعة ميريلاند ، أن مرضى فيروس كورونا Covid-19 الذين كانوا يتناولون جرعة منخفضة من الأسبرين يوميًا للحماية من أمراض القلب والأوعية الدموية لديهم مخاطر أقل بشكل ملحوظ من المضاعفات والوفاة مقارنة بأولئك الذين لم يأخذوا الأسبرين.

وأشارت الدراسة إلى أن تناول الأسبرين منع المرضى من دخول وحدة العناية المركزة (ICU) أو توصيلهم بجهاز التنفس الصناعي، وكانوا أكثر عرضة للبقاء على قيد الحياة من العدوى مقارنة بالمرضى في المستشفى الذين لم يتناولوا الأسبرين.

وذكرت الدراسة: هذه النتيجة تحتاج إلى تأكيد من خلال تجربة سريرية عشوائية، إذا تم تأكيد نتائجنا، فستجعل الأسبرين أول دواء متاح على نطاق واسع بدون وصفة طبية لتقليل الوفيات بين مرضى فيروس كورونا COVID-19" .

ولإجراء الدراسة، قام الدكتور جوناثان تشاو، أستاذ مساعد في التخدير رئيس الفريق البحثى وزملاؤه بإعطاء 412 مريضًا من COVID-19، يبلغ متوسط أعمارهم 55 عامًا، والذين تم نقلهم إلى المستشفى خلال الأشهر القليلة الماضية بسبب مضاعفات العدوى.

وقال العلماء الذين يقفون وراء تجربة RECOVERY ، التي تبحث في مجموعة من العلاجات المحتملة لفيروس كورونا COVID-19، إنها ستشمل الدواء، الذي يستخدم عادة كمسيل للدم.

وأضاف بيتر هوربي، كبير المحققين المشاركين في التجربة: "هناك سبب منطقي واضح للاعتقاد بأن (الأسبرين) قد يكون مفيدًا، وأنه آمن وغير مكلف ومتوفر على نطاق واسع، موضحا، أن المرضى المصابون بفيروس كورونا أكثر عرضة للإصابة بجلطات الدم بسبب فرط تفاعل الصفائح الدموية، وهي أجزاء من الخلايا تساعد على وقف النزيف. قال موقع RECOVERY ، إن الأسبرين عامل مضاد للصفيحات ويمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالجلطات.

ومن المتوقع أن يحصل 2000 مريض على الأقل بشكل عشوائي على 150 ملليجرام من الأسبرين يوميًا جنبًا إلى جنب مع النظام المعتاد، وأظهر الموقع أنه ستتم مقارنة البيانات الواردة من هؤلاء المرضى مع 2000 مريض آخر على الأقل يتلقون العلاج القياسي لفيروس كورونا COVID-19 من تلقاء أنفسهم.

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الاسبرين هل يستخدم فى علاج كورونا

وغالبًا ما يوصي الأطباء بجرعة يومية منخفضة من الأسبرين للمرضى الذين أصيبوا سابقًا بنوبة قلبية أو سكتة دماغية ناجمة عن جلطة دموية لمنع تجلط الدم في المستقبل، ومع ذلك، فإن الاستخدام اليومي يمكن أن يزيد من خطر حدوث نزيف حاد أو مرض القرحة الهضمية.

قال المؤلف المشارك للدراسة ميشيل مازيفى، أستاذ التخدير المشارك، نعتقد أن تأثيرات الأسبرين توفر فوائد لمرضى فيروس كورونا COVID-19 من خلال منع تكون الجلطة الدقيقة".

وأضاف مازيفي: "قد يرغب المرضى الذين تم تشخيص إصابتهم بفيروس كورونا COVID-19 في التفكير في تناول الأسبرين يوميًا طالما أنهم يستشيرون طبيبهم أولاً".

وأوضح، إن أولئك المعرضين لخطر النزيف بسبب أمراض الكلى المزمنة، على سبيل المثال، أو لأنهم يستخدمون بانتظام بعض الأدوية، مثل المنشطات أو مسيلات الدم، قد لا يتمكنون من تناول الأسبرين بأمان.

وشارك في هذه الدراسة باحثون من كلية ويك فورست للطب، وكلية الطب بجامعة جورج واشنطن، ونظام شمال شرق جورجيا الصحي، ومركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني.

من جهة أخرى أكد ألبرت ريس، بجامعة ميريلاند،"تضيف هذه الدراسة إلى العمل الهائل الذي يقوم به باحثونا في كلية الطب للمساعدة في إيجاد علاجات جديدة ضد فيروس كورونا COVID-19 وإنقاذ حياة المرضى"