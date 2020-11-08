هل توجد علاقة بين النوم الجيد وصحة القلب؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجد الكثير من الأشياء التي يمكنك القيام بها للحفاظ على صحة قلبك من الأكل الصحي وممارسة الرياضة وكذلك من المهم أيضًا الحصول على القدر المناسب من النوم الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات النوم المزمنة مثل الأرق وتوقف التنفس أثناء النوم لديهم متوسط ​​عمر متوقع أقصر مقارنة بمن ينامون جيدًا باستمرار، بحسب ما نشر موقع "كلايفند كلينيك".

وقال مارك جيلينوف، طبيب القلب بكلايفند كلينيك: "النوم لمدة سبع أو ثماني ساعات في الليلة هو علامة على صحة القلب الجيدة لكن لا تزال كيفية تأثير النوم على الشرايين التاجية قيد الدراسة ، لكننا نعلم أن عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم يرتبط بعوامل خطر الإصابة بأمراض القلب."

كم من النوم الذي تحتاج إليه؟

بالنسبة لغالبية البالغين، فإن الحصول على ما بين 7 و8 ساعات كل ليلة هو القدر الأمثل من النوم لكن يبدو أن هذا الرقم يصعب الوصول إليه.

وجدت الأبحاث التي أجرتها مؤسسة النوم الوطنية أن 35٪ من الأمريكيين أفادوا بأن نوعية نومهم "سيئة" ويقول حوالي 63٪ من الأمريكيين إنهم لا يحصلون على قسط كافٍ من النوم خلال الأسبوع، بمعدل 6 ساعات و 55 دقيقة كل ليلة.

وقال الدكتور جيلينوف: "من الأفضل أن تحترم حاجة جسمك إلى النوم ، وتستهدف سبع إلى ثماني ساعات في الليلة".

وأضاف إن الأشخاص الذين ينامون أقل من ست ساعات في الليلة معرضون لمخاطر تتعلق بأمراض القلب والأوعية الدموية أكثر من أولئك الذين ينامون لفترة أطول، بما في ذلك:

-ارتفاع ضغط الدم.

-ارتفاع نسبة السكر في الدم (مما قد يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري).

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-المزيد من الالتهابات.

-بدانة.

كيف يؤثر النوم على صحة قلبك؟

يمكن أن يؤدي عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم إلى أكثر من مجرد انتفاخ تحت عينيك وجد باحثو جمعية القلب الأمريكية أن قلة النوم مرتبطة بزيادة تراكم الكالسيوم في شرايين القلب.

عندما يتراكم الكالسيوم في الشرايين، فإن هذا يتسبب في ظهور لويحات يمكن أن تعرضك لخطر الإصابة بنوبة قلبية.

في الدراسة ، زاد النوم لمدة ساعة واحدة فقط كل ليلة من خطر تراكم الكالسيوم في الشرايين بنسبة 33٪ والأشخاص الذين ينامون أقل من ست ساعات في الليلة هم الأكثر عرضة للإصابة بتغيرات في شرايين القلب.

كما أن عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم يقلل أيضًا من إنتاج الجسم لهرمونات معينة مثبطة للشهية، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن.

ربطت العديد من الدراسات عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم بارتفاع هرمون الجريلين وانخفاض هرمون اللبتين - وهي هرمونات تنظم عملية التمثيل الغذائي لديك ، مقارنةً بأولئك الذين استمتعوا بنوم كامل ليلاً.

قال الدكتور جيلينوف إن الأبحاث تظهر أن الأشخاص الذين ينامون لفترة طويلة - أكثر من تسع ساعات كل ليلة - قد يكونون أيضًا أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب ولكن من الممكن أيضًا أن يظلوا في السرير لساعات أطول لأنهم مريضون بالفعل.