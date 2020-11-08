احذر فعل هذه الأشياء عند الإصابة بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف طبيب روسي، يعمل في مستشفى الأمراض المعدية بمدينة زوبوفو، عن ما لا يجب فعله في حال ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال غليب غليبوف إنه حال اختفاء حاستي الشم والتذوق، فلا داعي للذعر، لأن غالبية المرضى الذين تظهر عليهم هذه العلامات تكون حالتهم المرضية خفيفة، إذ إنها عبارة عن وظيفة وقائية للجسم (حماية الدماغ من آثار كوفيد-19)، وفقاً لوكالة "سبوتنيك" الروسية.



وحذر من إثارة هذه الحواس بشكل مصطنع في الأسبوعين الأولين، أي لا يجب أن تشم الروائح القوية، مثل الزيوت العطرة واستنشاق محاليل كحولية، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تفاقم الأمر.

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وأضاف الطبيب الروسي أنه لا يجب اللجوء إلى العلاجات التي تعتمد على إدخال محاليل مختلفة في الدم بتركيز معين، إذ إنها لا تجدي نفعاً مع كورونا، بل يمكن أن تسبب ضرراً إضافياً للأنسجة الرئوية والدماغ.

وأشار إلى أنه عند الإصابة بفيروس كورونا يجب الحد من تناول الحلويات، إذ لاحظ الأطباء زيادة في نسبة السكر في الدم بعد المرض.

وأوضح أن ذلك يرجع على الأرجح إلى تلف أوعية غدة البنكرياس، أو تناول كمية كبيرة من المضادات الحيوية مما يؤدي إلى التهاب البنكرياس.