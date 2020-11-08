إنفلونزا الطيور تجتاح شمال وشرق ألمانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تزايدت حالات إنفلونزا الطيور الجديدة في شمال وشرق ألمانيا، لاسيما بين الطيور البرية حتى الآن.

وقال متحدث باسم دائرة فوربومرن-روجن، إن عدد الحالات المؤكدة في جزيرة روجن وحدها وصل إلى 25 حالة على الأقل، الأحد، وقد ثبت ظهور حالات لإنفلونزا الطيور في 4 دوائر في ولاية شلزفيج-هولشتاين.



وذكرت وزارة الزراعة في شلزفيج-هولشتاين أنه تم تسجيل 30 حالة أخرى بين الطيور البرية، السبت، فقط ليصل إجمالي هذه الحالات إلى 75 حالة.

وقد تم العثور على الفيروس في طيور منها الأوز البري والبط البري والكروان والنورس، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وقد أحصى المكتب المحلي في ولاية شلزفيج-هولشتاين لحماية السواحل والمنتزه الوطني وحماية البحار، أكثر من 2700 طائر بري نافق في الخريف الحالي.

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وأشار إلى أن العدد تضاعف تقريبا في غضون يومين، غير أنه لا يزال من غير المعروف بعد ما إذا كانت جميع هذه الطيور قد نفقت بسبب إنفلونزا الطيور.

وأمرت السلطات في بعض المناطق المتأثرة بإغلاق المزارع في مناطق معينة، لكن لم يصدر أمر بهذا الشكل على مستوى الولاية برمتها.

وكان قد تم الإعلان عن أول حالة إصابة في مزرعة، الخميس الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن جائحة إنفلونزا الطيور في الفترة بين نوفمبر 2016 حتى ربيع 2017، كانت هي أسوأ جائحة من هذا النوع تقع في ألمانيا منذ عقود، حيث تعين قتل أكثر من 900 ألف طائر على مستوى ألمانيا.

يذكر أن إنفلونزا الطيور هي مرض معد ولاسيما بين الطيور المائية، وهو مرض ينتشر عبر مسافات طويلة عن طريق الطيور المهاجرة.