استئصال ورم يزن 5 كجم من رحم سيدة بالسعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نجح فريق طبي متخصص في مستشفى حراء العام بالسعودية في استئصال ورم ليفي بحجم 5 كيلوجرامات من رحم سيدة.

وكانت المريضة تعاني من آلام مزمنة وانتفاخ بارز في البطن مما تسبب لها في عدم القدرة على حدوث الحمل والإنجاب لمدة 6 سنوات، وفقاً لوكالة أنباء "واس".



وتبين بعد عمل الكشف والفحوصات الطبية اللازمة أن لديها ورماً ليفياً متضخماً، وكانت العملية الخيار الأنسب في مثل هذه الحالات.

وقام الفريق الطبي المتخصص بفك الالتصاقات من الورم وتحريره واستئصاله والتأكد من سلامة الجهاز البولي بدون أي مضاعفات، والمحافظة بنجاح على إبقاء الرحم سليماً، حيث إنه غالباً ما يتم استئصال الرحم في مثل هذه الحالات.

واستغرقت العملية الجراحية ما يقارب ساعتين، حيث بقيت السيدة يومين هي فترة شفائها في المستشفى قبل خروجها وهي بحاله جيدة.