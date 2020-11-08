"جبال مكحول".. العراق يلاحق فلول داعش شرق بعقوبة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الأمنية العراقية،الأحد، إطلاق عمليات عسكرية لملاحقة أوكار تنظيم داعش الإرهابي في كهوف جبال مكحول شمالي البلاد.

وقال نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير كامل الشمري، في بيان، حصلت ”الخليج 365”، على نسخة منه، إن "القوات المشتركة شرعت اليوم الأحد، بعملية عسكرية وأمنية واسعة في سلسلة جبال مكحول خانوكة لملاحقة بقايا تنظيم داعش"، مبينًا أن "العملية تستمر عدة أيام".



وأضاف الشمري، أن عددا من وحدات الجيش، إضافة إلى قوات من الشرطة وجهاز مكافحة الإرهاب تشارك في العملية وباسناد من الطيران العراقي والتحالف الدولي.

ويتزامن ذلك، مع انطلاق عملية أمنية تأتي استكمالاً لعلميات التطهير التي انطلقت قبل أيام شمال شرق بعقوبة، مركز محافظة ديالى، شرق البلاد.

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وقال مصدر أمني في ديالى، لـ"الخليج 365"، إن قيادة فرقة المشاة الخامسة التابعة للجيش العراقي، شرعت بنشر قطعاتها الأمنية في عدة قرى شمالي قضاء المقدادية شمال شرق بعقوبة لقطع الطريق على عناصر داعش وتضيق الخناق على محاولتهم بشن الهجمات على غرار المجزرة التي وقعت مؤخراً ".

وشهدت محافظة ديالى خلال الشهر الماضي هجمات متفرقة لمسلحي داعش، استهدفت مناطق العظيم وجلولاء والمقدادية.

ونفذت الاعتداءات بالعبوات الناسفة وقنابل الهاون وأسلحة القنص، حيث أسفرت عن مقتل أكثر من 13 شخصاً كان أخرها ما حدث في ما يسمى بمجزرة "الخيلانية"، بعد مقتل شيخ عشيرة وتفخيخ جثته.

وخسر تنظيم داعش ، بعد 3 سنوات ، سيطرته على مدن غرب وشمال العراق التي احتلها بعد أحداث يونيو/حزيران 2014، فيما ما تزال خلاياه نشطة في تنفيذ الهجمات بين الحين والآخر.