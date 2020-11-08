تبرع بأعضائه.. شاب ينقذ حياة 5 في السعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أنقذ شاب سعودي متوفى دماغيا إثر تعرضه لحادث سير، حياة 5 أشخاص في المملكة بعد أن تبرعه بأعضائه.

وذكرت تقارير إعلامية سعودية، الأحد، أن الشاب البالغ من العمر 24عاما، كان متوفيا دماغيا في المستشفى، عندما قررت عائلته التبرع بجميع أعضائه من خلال إبلاغ المركز السعودي لزراعة الأعضاء.



وقامت الفرق الجراحية والطبية بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، بإجراء 5 عمليات زراعة أعضاء متزامنة خلال 10 ساعات لـ5 مرضى، بينهم طفل رضيع يبلغ من العمر 23 شهرا، يعانون من فشل في الأعضاء الحيوية، وهي الأمعاء الدقيقة والقلب والكبد والكلى.

وبلغ عدد الفرق الطبية التي شاركت بشكل مباشر في العمليات الـ5، نحو 70 متخصصا في الجراحة والتخدير والتمريض والمختبرات والأشعة، و7 غرف عمليات، بجانب الإدارات اللوجستية الداعمة الأخرى.ويتمتع المرضى الذين أجريت لهم عمليات الزراعة الشهر الماضي، بصحة جيدة، وغادر معظمهم المستشفى.

وأنشأت السعودية موقعا للتبرع بالأعضاء؛ بهدف تسجيل المتبرعين الذين يرغبون بالتبرع بأعضائهم بعد الوفاة،كما يمكنهم أن يغيروا رغبتهم في أي وقت.