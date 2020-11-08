تدابير جديدة للتصدي لتفشي كورونا في الجزائر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الحكومة الجزائرية، الأحد، إجراءات جديدة لمواجهة التنامي المتصاعد لإصابات فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقالت وسائل إعلام محلية إن عبد العزيز جراد، رئيس الوزراء الجزائري، قرر تمديد ساعات حظر التجوال في 20 ولاية ليصبح من الساعة 8 ليلا (بدلا من 11 ليلا) حتى 5 صباحا.



كما تقرر حظر التجوال بنفس النظام على 9 ولايات جديدة سجل بها ارتفاع إصابات كورونا.

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وسيدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ بداية من، الثلاثاء المقبل، ويستمر 15 يوما.

كما قررت الحكومة أيضا تأجيل الدخول الجامعي والمهني إلى 15 ديسمبر/كانون أول المقبل، بعدما كان مقررا في 19 نوفمبر/تشرين ثان الجاري، إضافة إلى تعزيز الرقابة واستمراريتها في المؤسسات التعليمية والمساجد والأسواق والفضاءات العامة.

وسجلت الجزائر حتى، السبت، 61 ألفا و381 إصابة و2036 وفاة، مقابل 41 ألفا و843 حالة شفاء، حسب البيانات الرسمية لوزارة الصحة الجزائرية.