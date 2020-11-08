كورونا في أمريكا.. خلية أزمة ورقم قياسي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، أنه سيشكل، الإثنين، خلية أزمة خاصة بفيروس كورونا لمكافحة الوباء الذي يعتبر تحديا رئيسيا لإدارته.
وأكد في أول خطاب له بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية ألقاه في ويلمينغتون في ولاية ديلاوير، أن هذه الخلية ستضمّ علماء وخبراء وستكون مكلفة وضع "خطّة تدخل حيّز التنفيذ اعتبارا من 20 يناير/كانون الثاني 2021".
وارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية، حيث سجلت زيادة بنسبة 1.3 % مقارنة بالفترة نفسها من يوم السبت.
وبذلك وصل إجمالي حالات الإصابة بكورونا في أمريكا إلى 9.86 مليون إصابة حتى الساعة السادسة و37 دقيقة صباح الأحد بتوقيت نيويورك، حسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وجاءت الزيادة على المستوى الوطني أعلى من متوسط الزيادة اليومية وهي 1.1 % خلال الأسبوع الماضي.
وسجلت ولاية تكساس أعلى عدد من حالات الإصابة المؤكدة وهي 985 ألفا و61 حالة، بزيادة 0.8% عن الفترة نفسها من اليوم السابق.
وسجلت ولاية آلاسكا زيادة 3.2% في عدد حالات الإصابة مقارنة بنفس الوقت السبت، ليصل إجمالي الحالات بها إلى 19 ألفا و306 .
وشهدت ولاية تكساس أعلى عدد من حالات الوفاة المسجلة في الساعات الـ24 الماضية، حيث توفي بها 100 شخص.
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