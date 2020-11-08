القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذرت السلطات الصحية في مصر، الأحد، من موجة جديدة محتملة من تفشي فيروس كورونا في البلاد مع اقتراب فصل الشتاء.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة المصرية، وقالت فيه إن الموجة الجديدة لن تكون بخطورة الموجة الأولى، وفقاً لوكالة "رويترز".
وأكدت الوزيرة على أهمية وضع الكمامات والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، مضيفة أن محافظتي القاهرة والإسكندرية سجلتا أعلى حالات إصابة في البلاد.
وأوضحت أنه لا توجد خطط لإغلاق المدارس في الوقت الراهن.
وتابعت: "التقلبات الجوية ودخول فصل الشتاء ووجود إصابات بالإنفلونزا في ظل وجود كورونا يعزز من فرص انتشار هذا المرض، والحل في ارتداء الكمامة والتباعد البدني والاستمرار في تطهير اليد وتعقيم الأسطح، مؤكدة أن نسبة الشفاء بلغت 92%.
وسجلت مصر حتى الآن 108962 إصابة و6355 حالة وفاة بفيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر "الصحة المصرية" تحذر من موجة ثانية لكورونا.. و"لا نية لإغلاق المدارس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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