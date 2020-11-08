النزيف بعد الجماع أثناء الحمل هل هو طبيعي؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 نوفمبر 2020 05:42 مساءً - جدول المحتوي

1.هل من الطبيعي أن تنزفي بعد ممارسة الجنس أثناء الحمل؟

2.ما الذي يسبب النزيف بعد الجماع أثناء الحمل؟

3.هل النزيف بعد الجماع يعني الإجهاض؟

4. متى يجب تجنب ممارسة الجنس أثناء الحمل ؟

تتعرض بعض السيدات للنزيف بعد الجماع، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك اكتشاف ما هو طبيعي وما هو غير طبيعي يلزمك بالتوجيه للطبيب، التقت الخليج 365 نت بالدكتورة هند محمد استشاري النساء والتوليد؛ لتحدثنا عن النزيف بعد الجماع أثناء الحمل، وهل يلزم المرأة تجنب الجماع طول فترة الحمل للأمان لها ولطفلها.

1. هل من الطبيعي أن تنزفي بعد ممارسة الجنس أثناء الحمل؟

نزيف الحامل

أي نزيف، خفيف أو غزير، بعد 20 أسبوعاً من الحمل ليس طبيعياً، يجب عليك مراجعة الطبيب على الفور، لكن لا داعي للذعر لأن النزيف ليس خطيراً، يجب عليك الابتعاد عن ممارسة الجنس لمنع حدوث مزيد من المضاعفات وطلب نصيحة طبيبك بشأن متى يمكنك استئناف ممارسة الجنس.

2. ما الذي يسبب النزيف بعد الجماع أثناء الحمل؟

الحمل

يسبب عنق الرحم الرقيق والحساس النزيف بعد الجماع أثناء الحمل. يمكن أن يكون عنق الرحم حساساً بسبب:

زيادة إمداد الدم: يزداد معدل تدفق الدم إلى المهبل وعنق الرحم بعد فترة وجيزة من الحمل. أثناء ممارسة الجنس، سيكون هناك ضغط إضافي على منطقة عنق الرحم مما يؤدي إلى نزيف طفيف أو اكتشاف.

زيادة الشعيرات الدموية: تتكون عدة شعيرات دموية (أوعية دموية صغيرة) أثناء الحمل لتلبية متطلبات الأوكسجين العالية للأم والجنين. تتطور العديد من هذه الشعيرات الدموية في المهبل وعنق الرحم. إنها حساسة جداً لدرجة أنها تتمزق بسهولة أثناء الجماع.

الأورام الحميدة في عنق الرحم: الأورام الحميدة هي نمو غير ضار في عنق الرحم وتحدث بسبب ارتفاع مستويات هرمون الأستروجين. تحتوي الأورام الحميدة على أوعية دموية صغيرة وهشة، وأي ضغط على المنطقة أثناء الجماع يمكن أن يسبب نزيفاً.

3.هل النزيف بعد الجماع يعني الإجهاض؟

Advertisements

الإجهاض الناجم عن الجنس نادر الحدوث؛ لأن الجنين مؤمن في الكيس الأمينوسي المليء بالسوائل. يعمل هذا على حماية الطفل، ويعمل كممتص للصدمات من أي ضرر جسدي. علاوة على ذلك، يتم إبعاد الطفل عن منطقة الجماع.

ومع ذلك، إذا كنت قد تعرضت للإجهاض في وقت مبكر أو ضعف جدران عنق الرحم، فسوف ينصحك الطبيب بالامتناع عن ممارسة الجنس كإجراء أمان.

4. متى يجب تجنب ممارسة الجنس أثناء الحمل؟

للحامل

يصبح الجنس محظوراً في ظل ظروف معينة، بما في ذلك:

المشيمة المنزاحة: في هذه الحالة، تكون المشيمة منخفضة في الرحم وتغطي عنق الرحم كلياً أو جزئياً. لذلك، فإن فرص الإجهاض عالية في الجماع.

عدم كفاءة عنق الرحم: وهي حالة يبدأ فيها عنق الرحم بالانفتاح قبل الأوان، وتزيد من خطر الإجهاض والفقدان المبكر. يجب تجنب ممارسة الجنس لتقليل فرص وقوع حادث غير مرغوب فيه.

حالات الحمل المتعددة: هناك فرص عالية للمخاطر إذا كنت تنغمسين في ممارسة الجنس أثناء الحمل بأكثر من طفل واحد.

متى ترين الطبيب؟

متى تذهبي للطبيب

يجب إبلاغ طبيبك بأي مخاوف تتعلق بالنزيف، تقييم طبيعة ومظهر وكمية النزيف بعد الجماع، ارتداء فوطة صحية لمعرفة نوع النزيف؛ حتى تتمكني من إعطاء التفاصيل الصحيحة للطبيب.

فيما يلي بعض الأعراض التي يجب ألا تتجاهليها إذا كانت مصحوبة بالنزيف أو التبقع بعد ممارسة الجنس أثناء الحمل:

تقلصات وآلام شديدة في أسفل البطن أو منطقة الحوض.

نزيف مهبلي كثيف ومتسق.

إفرازات مهبلية قد تظهر أنسجة وجلطات.

الإغماء أو الدوخة.

ارتفاع في درجة الحرارة مع أو بدون قشعريرة.

تقلصات الرحم التي تبدأ وتستمر حتى بعد الجماع.

حتى إذا كنت تعانين من نزيف خفيف دون أي ألم أو تقلصات، يجب عليك التحدث مع طبيبك لتجنب أي مضاعفات.