أشياء مفيدة للبنات المراهقات..وتفاصيل ممتعة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 نوفمبر 2020 05:42 مساءً -

جدول محتوى

1-نصائح تهم المراهقات

2-اقتراحات ممتعة للمراهقات

3-أشياء مفيدة للفتيات المراهقات

4-((8)) نصائح هامة للآباء

تقديم أشياء مفيدة للفتيات المراهقات أمر واجب على الوالدين، المراهقات اللاتي كن منذ وقت قليل فتيات صغيرات يملأن البيت صخباً وضجيجاً، ومع المراهقة بتن يواجهن العديد من العقبات، منها ما هو نابع من طبيعتها كفتاة، ومنها ما هو مكتسب من مصدر خارجي، إضافة إلى أن المراهقين بعامة يعتقدون أنهم ناضجون بما يكفي، وأنهم يمتلكون القدرات التي تؤهلهم للاستقلال واتخاذ القرارات بأنفسهم! أمام هذه المشكلة التي تبدو متعارضة تقدم لنا الدكتورة انشراح الخليل أستاذة طب النفس واستشاري العلاقات الأسرية أشياءَ تفيد المراهقات ومعها نصائح للتعامل تفيد الآباء.

المراهقون بعامة..يعتقدون أنهم ناضجون بما يكفي

1-نصائح تهم المراهقات

كوني أنت ولا تقلدي صديقاتك

لا تقلدي صديقاتك

أغلب الفتيات المراهقات يقعن في الخطأ بسبب مجاراة الصديقات، ولكن يجب على كل فتاة مراهقة صد المغريات والتحديات التي من الممكن أن تؤثر بشكل سيئ على شخصيتها، أو وضعها في موقف مُحرج مع العائلة والأهل كوني أنت

انتبهي علاقاتك بالآخرين تحمل مشاعر جديدة

المراهقة..مشاعر جديدة

العلاقة بين الصبيان والفتيات في سن مبكرة بريئة، ويغمرها جو الصداقة دون التمييز بين الجنسين، ولكن عندما يبلغ الطرفان سن المراهقة، يشعر كل من الطرفين بانجذاب واهتمام مختلف ومثير

يكتشف كلاهما مشاعر جديدة لم يسبق التعامل معها، ولكن أغلب هذه المشاعر غير ناضجة وتزول بكل سهولة، وهذا ما يجب أن تتفهمه الفتيات، وذلك لعدم التورط في سن مبكر

تخيري ملابسك فهي عنوانك

يجب الظهور بمظهر يليق

أغلب الفتيات يحاولن ارتداء الملابس التي تجعلهن كعارضة أزياء، لكن نصيحة لكل الفتيات المراهقات يجب الظهور بمظهر يليق بها ويُظهر جمالها حتى ولو كان بارتداء أبسط الملابس

تناولي غذاءً صحياً متوازناً

اختيار الأطعمة الطازجة الطبيعية

على الفتيات المراهقات أن يقمن باختيار الأطعمة الطبيعية والطازجة والتي تُزود أجسامهن بالعناصر الغذائية المهمة لبناء الجسم، وذلك لأن جسم المراهقة لم يكتمل ويحتاج إلى عناصر غذائية بشكل مستمر لتجنب الأمراض وبناء الجسم بشكل صحيح

ابتعدي عن الماكياج؛ جمالك طبيعي

مستحضرات التجميل..مواد كيمائية

تمر البشرة في مرحلة المراهقة بالعديد من التقلبات مثل ظهور حب الشباب ولجوء بعض الفتيات إلى إخفاء تلك الحبوب بمستحضرات التجميل، وهي مواد كيميائية لا يجب استخدامها في سن مبكر

تلك المواد تُعرض البشرة للتلف، لذلك يجب على الفتيات في هذه المرحلة الاقتناع بأن البشرة ستقوم بعلاج نفسها عندما يحين الوقت، وكما يمكن للمراهقات التوجه للطرق الطبيعية لمحاربة هذه البثور

لا تتورطي في علاقاتك

أغلب المشاعر..غير ناضجة

يجب على الفتيات المراهقات عدم التورط بدخول علاقات عاطفية بسن مبكر، وذلك لأن أغلب المشاعر في هذه المرحلة تكون غير ناضجة

ونتيجة هذه العلاقات المبكرة غالبًا يكون التعرض للعديد من المشاكل النفسية والعاطفية

2-اقتراحات ممتعة للمراهقات

ممارسة الرياضة تخلصك من التوتر

يمكن لممارسة تمارين اليوجا وتقنيات التأمل كل صباح أن تساعد ابنتك المراهقة على البقاء نشِطة، وأن تعيش أسلوب حياة صحيًا

اليوجا والتأمل يساعدان على تعزيز الصحة الجسدية والنفسية والتخلص من التوتر

التمارين الرياضية..لياقة بدنية

التمارين الرياضية وأي نوع آخر من اللياقة البدنية، ربما تكون ملجأ مناسبًا لابنتك، لتقضي وقتها وتتمتع بصحة أفضل

ومن الممكن القيام بأنشطة متاحة دائمًا مثل الجري أو السباحة، أو الاشتراك في صالة الألعاب الرياضية "جيم"

3-أشياء مفيدة للفتيات المراهقات

ساعدي ابنتك على تنمية مهارة الطبخ

الطبخ إذا كنا نحب تناول الطعام، فلماذا لا نصنعه؟ ربما يكون الطبخ من ضمن هوايات ابنتك، فلماذا لا تساعدينها على تنمية هذه المهارة لتقدم لأسرتها أنواعًا من المأكولات اللذيذة

لو كانت ابنتك بالفعل مهتمة بالطبخ، فمن الممكن أن تصقل مهاراتها عبر قنوات الطبخ الموجودة على موقع اليوتيوب

ومن الممكن لابنتك أن تنشئ مدونة خاصة بها، تضع عليها كتاباتها أو صورًا التقطتها بنفسها

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هيا شجّعي ابنتك على التطوع، خاصة في أوقات الإجازة الصيفية الطويلة، عديد من المنظمات تقبلن المتطوعين المراهقين وترحب بهن

زراعة حديقة صغيرة..نشاط للمراهقة مفيد

زراعة حديقة صغيرة في المنزل، ستكون من الأنشطة المفيدة لابنتك، من الممكن أن تكون الحديقة لزراعة الخضراوات مثلاً، أو حديقة للزهور

دعي ابنتك تساعدك على التخطيط لقضاء إجازة عائلية، واتركي لها مسؤولية التنظيم، سيساعدها ذلك على تعلم كيف تضع ميزانية، وكيف تدير الوقت وتتواصل مع الآخرين

من الجيد أن تهتم كل أم بالهواية التي تحبها ابنتها وتعمل على صقلها، مثل: تعلم الموسيقى؛ فهي من أفضل الأنشطة التي يمكن للمراهقين تعلمها، فيمكنك أن تساعدي ابنتك على تعلم العزف على آلة موسيقية

طوري هوايات ابنتك المراهقة

فنون وحرف يدوية دعي الإبداع يتدفق مع هواية من شأنها أن تشغل أغلب وقت ابنتك، مثل الكورشيه، التريكو، صناعة الحلي، التفصيل

الفنون والحرف ليست مجرد تسلية، وإنما يمكن تحويلها إلى هدايا، أو بيعها على الإنترنت، مقابل مال إضافي، يساعد ذلك ابنتك في الاعتماد على نفسها لتدبير مصروفها الشخصي

التصوير الفوتوغرافي لو كانت ابنتك دائمًا ما تمسك التليفون المحمول وتصور نفسها أو عائلتها، فمن الممكن أن تطوري من ذلك بتعليمها التصوير الفوتوغرافي بشكل احترافي أكثر

الرسم لو كانت ابنتك تحب الرسم، فمن الممكن أن توفري لها أدوات الرسم اللازمة، وتمنحيها وقتًا ومكانًا لترسم وتبدع، ومن الممكن أيضًا أن تحضر دروسًا لتعلم الرسم وصقل موهبتها أكثر

وضع الميك أب المناسب..مهرة جديدة

من الممتع أن تتعلم ابنتك مهارة جديدة، يمكن من خلالها أن تفيد الآخرين ونفسها أيضًا، مثل عمل تسريحات الشعر المختلفة، أو وضع طلاء الأظافر، أو الميك أب المناسب لمرحلتها العمرية

كثير من المراهقين لا يهتمون بقضاء الكثير من الوقت مع أسرهم، لذلك إذا كنتِ تبحثين عن أشياء مفيدة لبناتك المراهقات فحاولي جذبها -مثلاً- لتناول وجبة العشاء معًا

قراءة الكتب..هواية مفيدة

حضور حفلة موسيقية، قراءة الكتاب نفسه ومناقشته، مشاهدة فيلم أو مسرحية في البيت، الذهاب إلى حديقة الحيوانات، المشاركة في حضور دروس يوجا وتأمل

زيارة الأقارب والأصدقاء. القيام ببعض الأعمال التطوعية معًا. المشاركة في لعب آلة موسيقية مفضلة لكما. الذهاب إلى المكتبة

4- ((8 )) نصائح هامة للآباء

الانتباه إلى ضرورة توجيه النصح

أولاً: التعامل مع المراهقة كفتاة، ومحاولة التخفيف من المشاغبات العائلية بين الزوج والزوجة

ثانياً: الانتباه إلى ضرورة تقديم النصح والتوجيه للمراهقة من طرف الأب أو الأم دون أي تدخل من الإخوة والأقارب

ثالثاً: الحرص على ألا تكون المراهقة محلاً للسخرية أو العطف، لذا يفضل الانفراد بها عند تقديم النصح

أهمية وجود أصدقاء في حياة المراهقة

رابعاً: ضرورة استيعاب أهمية وجود أصدقاء في حياة المراهقة، فالأصدقاء هم العائلة الجديدة بالنسبة إليها، والتلطف والهدوء عند انتقاد أي سلوك محدد لديها

خامساً: من الضروري أن يكون الأبوان بمثابة أصدقاء لبناتهم المراهقات دون التخلي عن منزلتهم كآباء، فإن مفتاح العلاقة الناجحة في هذه الفترة هو الاحترام

سادساً: مداومة تشجيع الفتيات على القيام بالنشاطات المنزلية، فالمراهقات يفضلن الخروج من البيت إلى أماكن مختلفة مع الصديقات

الترحيب باستقبال الصديقات

سابعاً: ينصح المختصون بجعل البيت مكانًا مناسبًا لأكبر عدد من الساعات للمراهقات في هذه المرحلة لقضاء أطول وقت فيه مع الترحيب باستقبال الصديقات

ثامناً: تعليمهن مهارات الحياة وكيفية اختيار الحياة؛ مثل مبادئ ومهارات التعامل مع النوعيات المختلفة من الناس.كيفية التعامل مع المواقف المختلفة مثل قيادة السيارة، كيفية اختيار الوظيفة، سبل الاقتصاد في المال، كيفية اختيار شعب الدراسة ..فكل هذا سيجعل الفتيات أكثر قرباً من البيت والآباء، كما يوطد الثقة

تاسعاً: ابنتك المراهقة لم تكبر بعد؛ وسوف يفرحها نظام المكافأة ﻋﻧد ﺣدوث ﺗﻌﺎون إﯾﺟﺎﺑﻲ ﻣن ﻗﺑلها تجاه أمور تهم البيت أو الدراسة