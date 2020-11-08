صحة ورشاقة

دراسة تكشف أول علامة "غريبة" تظهر عند الإصابة بكورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 8 نوفمبر 2020

تتوالى الدراسات العلمية حول "كوفيد-19" لاكتشاف أسراره، وآخرها دراسة إسبانية أثبتت أن «الهذيان» أو ما يسمى بـ «ضباب الدماغ» يعد أول عرض للإصابة بالفيروس.

 

ونقلت صحيفة "عكاظ" عن «الباييس» الإسبانية، أن معدو الدراسة من جامعة أوبيرتا دي كاتالونيا في استعرضوا التأثيرات الأولية للفيروس على الأعضاء الرئيسية لدى المرضى، مؤكدين أن غالبية الأبحاث تركز على كيفية تأثير الفيروس على الرئتين والقلب والكليتين.

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بينما تؤكد الدراسة أن كوفيد-19 يسبب في مراحله الأولى حين يكون مصحوبا بحمى شديدة، حالة عصبية غريبة من «الهذيان».

 

وقال رئيس الدراسة خافيير كوريا: «هو ارتباك يؤدي للشعور بانفصال عن الواقع وكأنه حلم، وهو مؤشر أولي مؤكد للإصابة قد يسبق الحرارة وفقدان الشم والتذوق».

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