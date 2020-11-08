"فوبيا كورونا".. أعراض تهدد باضطرابات صحية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف علماء صينيون أن حوالي ربع السكان يعانون من التعب والإجهاد بسبب وباء فيروس كورونا المستجد الذي أسهم في قلق وخوف الكثيرين بالعالم.

واستطاع خبراء أمريكيون من جامعة جون هوبكينز التوصل إلى أن الإجهاد والأرق يساهمان باضطرابات صحية لدى البشر، حيث تؤثر هذه الحالات على فقدان الشهية وبالتالي فقدان الوزن من قلة الطعام، بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية عن جمعية الطب النفسي الأمريكية.



وبحسب الدراسة الأمريكية التي أجريت على القرود تبين أن المجموعة التي تم وضعها في حالة عقاب وتوتر تناولت السعرات الحرارية بنسبة أكبر من مجموعة القرود العادية وبالتالي زاد من حجمها وظهرت عليها البدانة.

ووفقا للاستطلاعات التي أجريت، تبين أن هناك عددا كبيرا من الأشخاص الذين يصابون بالتوتر أكثر من أولئك الذين يعانون من انخفاض الشهية. ومع ذلك، قد يتغير سلوكهم في مرحلة ما في اتجاه اختيار شيء لذيذ ويسمي العلماء ذلك بـ"الطعام المهدئ" الذي يشفي المشاعر ويحسن المزاج لكنه يحتوي على سعرات حرارية ضخمة وتسبب البدانة.

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وأوضحت الاستطلاعات أن ما يقارب نصف الأشخاص الذين تمت مقابلتهم لديهم قلق وخوف من الإصابة بفيروس كورونا، وهذا ما يسمونه الذعر من فيروس كورونا، ومن مظاهره الإفراط في تناول الطعام في ظروف الحجر الصحي والعزل الذاتي.

كما أظهرت دراسة أجريت على ما يقرب من 14 ألف بالغ في أستراليا أن 53% في الشهر الأول من الحجر الصحي شهدوا زيادة أو نقصانًا في الشهية مرة واحدة على الأقل.

وأشار الخبراء إلى أن العزل الذاتي طويل الأمد إلى جانب الإفراط في تناول الطعام سيؤدي إلى السمنة، وهذا يزيد من خطر الإصابة بأمراض مزمنة، فضلاً عن مسار أكثر خطورة وهو الإصابة بفيروس كورونا المستجد.