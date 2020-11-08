لليوم الثالث.. إصابات كورونا في روسيا تتجاوز 20 ألفاً

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت روسيا، لليوم الثالث على التوالي، أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.

وأعلن مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس، في تقريره، الأحد، تسجيل 20498 إصابة جديدة، و286 حالة وفاة، ما يمثل ارتفاعاً في عدد الإصابات و انخفاضاً ملموساً في الوفيات مقارنة مع معدلات السبت 20396 إصابة و364 وفاة، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام".



وأكد المركز أنه بتسجيل هذا العدد الجديد من الإصابات والوفيات يصبح إجمالي الإصابة بـ"كوفيد-19" مليونا و774 ألفاً و 334 إصابة و حصيلة ضحاياه 30537 حالة وفاة.