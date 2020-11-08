هذه العلامات في الوجه تثير القلق حول صحتك

أحيانا تظهر بعض العلامات على وجهك قد تعتبرينها عادية كـالهالات السوداء تحت عينيك بسبب عدم نومك لعدد ساعات كاف.أو تشكل التجاعيد عند زاوية عينيك الخارجيتين نتيجة عدم اعتمادك نظاماً غذائياً صحياً أو بفعل النحافة المفاجئة... لكن هذه العلامات قد تدل أيضاً على أنّك تعانين من مشاكل صحية أكثر جدية. فتعرّفي إليها.

1 شوائب البشرة

ترتبط حالة بشرتك ارتباطاً وثيقاً بنظامك الغذائي. فإذا كان يحتوي على الأحماض الدهنية الأساسية وعلى نسبة الرطوبة الكافية وعلى الفيتامينات الضرورية فلا شكّ في أنّ بشرتك ستكون مشرقة وخالية من الشوائب مثل البقع والبثور. وفي المقابل فإن ظهور هذه الشوائب عليها يدلّ على أنّ أطباقك غنية بالدهون الضارة.

2 توتر الملامح

إذا كنت تشعرين دائماً بالتوتر فهذا يظهر جلياً على وجهك وخصوصاً على منطقة حنكك. وقد يدفعك هذا إلى الضغط على أسنانك باستمرار ومن دون أن تنتبهي إلى ذلك. كما قد يسبب شعورك بألم الرأس المتواصل ومعاناتك من مشكلات صحية ذات صلة مثل توتر أعصاب معدتك.

3 الهالات تحت العينين

يختلف التفسير الصحي للهالات التي تظهر تحت عينيك بحسب اختلاف لونها.

- الهالات الصفراء: تدل عادة على فرط عمل الكبد ومجاري البول لديك.

-الهالات السوداء: تعني أنّك تعانين من مشكلات في كليتيك أو مبولتك. وهذا يرتبط تحديداً باضطرابات على مستوى جهازك الهضمي.

-الهالات الرمادية: قد يشير ظهورها إلى أنّك تعانين من مشكلات في كليتيك أو رئتيك. كما يعني عادة حدوث اضطراب هرموني لديك.

4 الخطوط الرفيعة عند زاويتي العينين

تزعجك هذه الخطوط. فلتعلمي إذاً أنها تدل على ضعف في وظيفة الكبد لديك. ومن المهم في هذه الحالة أن تعتمدي نظاماً غذائياً متوازناً وأن تحدّي قدر الإمكان من شعورك بالتوتر.

5 الجيوب تحت العينين

تبدين متعبة وحزينة عند ظهور الجيوب المنتفخة تحت عينيك. وهي من العلامات الدالة على أن جسمك لا يتخلص من السموم بشكل الصحيح. وفي هذه الحالة تحتاجين إلى اتباع نظام ديتوكس صحي. أما إذا كانت هذه الجيوب تحتوي على الدهون بدلاً من الماء، فننصحك بأن تستشيري طبيبتك. فقد يعني هذا حدوث التهاب في أعضائك أو وجود كيس لديك.

6 احمرار الانف

قد يشكل هذا دليلاً على اضطراب في صحة قلبك وخصوصاً إذا كان أحد أفراد عائلتك يعاني من مشكلة مماثلة. إذاً من المهم أن تراقبي طعامك جيداً وأن تمارسي التمارين وتخضعي للفحوص الدورية.

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