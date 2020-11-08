كيف ستواجه مصر الموجة الثانية من كورونا؟

الأحد 8 نوفمبر 2020

حذرت وزيرة الصحة المصرية د.هالة زايد، من أن العالم مقبل على فترة حرجة، لافتة إلى ضرورة مقاطعة أية منشأة لا تتبع الإجراءات الاحترازية من قبل المواطنين .



وكشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان المصرية عن استعدادات الدولة للموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، موضحة أنه يتم تقييم الوضع الوبائي بقيادة لجنة الأزمات واللجنة الطبية بمجلس الوزراء، وهناك متابعة يومية دقيقة من جانب رئاسة الجمهورية.

وأكدت وزيرة الصحة، في مؤتمر صحفي، أنه سيتم تقديم الخدمات الأساسية في المستشفيات إلى جانب علاج الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أنه تم رفع كفاية مستشفيات الصدر والحميات ورفع شبكة الغازات والأجهزة.

وأكدت زايد على توفير رصيد كافي من الأدوية والمستلزمات، وتوفير اللقاحات والأبحاث الإكلينيكية لفيروس كورونا ونستعد للتصنيع، فضلا عن توفير لقاح الفيروس حال إقراره بشكل دوري.

وأضافت، أنه زيادة معامل التحليل لـ61 معملا تابع للمعامل المركزية، لافتة إلى أنه سيتم إصدار النسخة الرابعة من بروتوكول علاج فيروس كورونا خلال أيام، بالإضافة إلى زيادة مقاعد الخط الساخن لـ 800 مقعد.

وأضافت بحسب صحيفة اخبار اليوم خلال مؤتمر صحفي بشأن مستجدات فيروس كورونا، أنه يجب على أصحاب الأعمال والمحال التجارية عدم استخدام الكثافة العمالية مرة واحدة، ونصحت بضرورة تقسيم عدد العاملين على أكثر من يوم لتجنب الإغلاق التام لصاحب المنشأة .

وأكدت أن أصحاب الأمراض المزمنة لابد من الحفاظ عليهم وأصحاب الأمراض المناعية وفوق سن ال60 سنة حتى وان تراخوا لابد من حمايتهم وتقليل من الزيارات المنزلية الكثيرة موضحة أنه يجب التخلص من الكمامة فى سلة المهملات بشكل آمن وغسل اليدين قبل التعامل مع باقي الأسرة وحماية أصحاب الأمراض المزمنة، والحوامل .

وأوضحت أن الناس في فصل الشتاء يفضلون التواجد بالأماكن المغلقة، وهذا سبب رئيسي في زيادة أعداد الإصابات بكورونا ،وليس انخفاض درجات الحرارة وحدها هي السبب فى انتشار الإصابات وزيادتها، مشيرة إلى أنه لا خوف من الأماكن المفتوحة.