شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية بريطانيا: بايدن سيجد في بريطانيا الحليف الأوثق والان مع التفاصيل

الأحد 8 نوفمبر 2020 قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب اليوم الأحد إنه لن يكون لدى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن حليف أوثق أو يمكن التعويل عليه مثل بريطانيا.

وقال لشبكة سكاي نيوز "أثق بشدة في وجود أسس قوية من المصالح والقيم التي تربط بيننا بشدة في قضايا من تغير المناخ إلى التعاون لمكافحة فيروس كورونا ومكافحة الإرهاب... لن يجد (بايدن) حليفا أوثق أو يمكن الاعتماد عليه أكثر من بريطانيا".

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