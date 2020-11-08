ليبيا تسجل 9 وفيات و1078 إصابة بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، الأحد، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، بتسجيل 1078 إصابة جديدة، وشفاء 870 حالة، ووفاة 9 أشخاص.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 511 إصابة و631 حالة شفاء، فيما لم تشهد أية حالات وفاة.

وأضاف أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 68 ألف و117 شخصًا، بينهم 27 ألف و69 حالة نشطة، ووفاة 929.

وتشهد ليبيا ارتفاعا ملحوظا في أعداد المصابين بفيروس كورونا منذ بداية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وبلغت أعلى حصيلة يومية للإصابات 1639.