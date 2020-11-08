"مبادلة" الإماراتية تمول جزئياً تجربة عقار لكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ذكر مكتب أبوظبي الإعلامي أن "مبادلة" للرعاية الصحية بالإمارات ستمول جزئياً تجربة عقار جديد لمكافحة كورونا.
وقال إن مبادلة للرعاية الصحية تمول جزئياً تجربة عقار جديد مثبط للمناعة في المملكة المتحدة من شأنه مساعدة مرضى السكري في التغلب على آثار فيروس "كوفيد– 19".
ويأتي التمويل تماشياً مع مساعي الشركة المتواصلة لتعزيز ريادة أبوظبي ودولة الإمارات في مكافحة الجائحة على المستوى الدولي.
وتستهدف المنحة البحثية تعزيز الجهود الرامية لتحسين نتائج خدمات الرعاية الصحية لأكثر من مليون شخص في الدولة مصابون بأحد أنواع مرض السكري.
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