7 طرق لتقليل استهلاك السكر للحماية من مخاطر كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - من المخاطر المرتبطة بمخاطر كورونا؛ الأمراض القلبية والسمنة والسمنة المفرطة والسكري، ومجرد إخراج السكر من نظامك الغذائي يمكن أن يقللها.

وتوصلت دراسة أجرتها جامعة بول ستيت الأمريكية على 838 مشارك إلى أن الوباء زاد من التوتر بين 31% من المشاركين، وأثر على سلوكيات تناولهم للطعام وخفض جودة أنظمتهم الغذائية.



وكانت مستويات التوتر أعلى بشكل ملحوظ بالنسبة للأشخاص الذين أبلغوا عن ممارسات أكل غير صحية وسوء نظامهم الغذائي الذي أصبح يحتوي على كميات كبيرة من السكر والوجبات السريعة.

ويعتقد الخبراء أن الشعور بأنك مدمن على الطعام أو السكر أمر صحيح يحدث بسبب تأثير السكر على الدماغ إذ يصبح الدماغ معتمدا على مصادر خارجية مثل الكحول أو المخدرات أو الطعام لملء الناقلات العصبية، وهي ظاهرة يطلق عليها خفض تنظيم الدوبامين ثبت حدوثه أيضا في أدمغة الأشخاص الذين يستهلكون كميات كبيرة من السكر.

ويرى خبراء أن السكر له تأثير على المشاعر أيضا مثل الوحدة بسبب التباعد الاجتماعي الذي فرضه فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي غير علاقة معظم الأشخاص مع الطعام وخصوصا السكر لأنه يمنح شعور بالراحة.

وأفادت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة (CDC) أن البالغين من أي عمر الذين يعانون من حالات طبية أساسية معينة معرضون لخطر متزايد للإصابة بعدوى شديدة من "كوفيد- 19"، تتطلب الدخول للمستشفى أو العناية المركزة والتنفس الصناعي أو الوفاة.

ومن الأمراض المرتبطة بهذه المخاطر، الأمراض القلبية والسمنة والسمنة المفرطة والسكري من النوع 2، ومجرد إخراج السكر من نظامك الغذائي يمكن أن يقلل من مخاطر تعرضك لنتائج خطيرة إذا أصبت بالفيروس.

وتنصح رابطة القلب الأمريكية بإن يستهلك الرجال 9 ملاعق صغيرة على الأكثر أو 36 جرام من السكر ما يعادل 150 سعر حراري من السكر يوميا، في حين ينبغي على السيدات الالتزام بـ6 ملاعق صغيرة أو 25 جرام من السكر ما يعادل 100 سعر حراري يوميا.

وفي هذا السياق، نشرموقع "هيلث لاين"، 6 طرق تساعد في تخفيف استهلاك السكر لتجنب الإصابات الخطيرة بـ"كوفيد-19":

1- التخلص من المحفزات من بيئة الطعام وذلك بالحرص على تخزين الأطعمة الصحية فقط في المطبخ، وتجنب الوجبات غير الصحية التي تجذبك لتناولها، وعدم التوجه إلى المطبخ بعد تناول العشاء إلا في حالة الجوع الفعلي.

2- إتباع النظام الغذائي المناسب لك.

3- الانتباه إلى الوجبات الخفيفة التي ترغب في تناولها في أماكن معينة ومواقف معينة، بدلا من تناول الحلوى أثناء مشاهدة فيلم أو العمل على اللاب توب، يمكن تناول العنب المجمد على سبيل المثال.

4- رتب وجباتك.. يساعد هذا في تجنب الأكل العشوائي وإعداد الطعام الصحي والتحكم في وقت تناوله، ويمكن محاولة تناول 3 وجبات يوميا وجبة كل 5 ساعات على مدار اليوم.

5- تناول البروتين كل 3 أو 4 ساعات.. يساعد تناول البروتين على إبقاء سكر الدم مستقر ويقلل رغبتك في تناول السكريات من أجل تعزيز طاقة الجسم. تناول كميات صغيرة من البروتين كل 3 أو 4 ساعات مثل الجبن أو المكسرات أو بعض اللحم.

6- تجنب السكر قبل النوم.. تعتبر هذه أسوأ عادة لسكر الدم إذ أن تناول الوجبات الخفيفة التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر أو الكربوهيدرات قبل النوم يؤدي إلى ارتفاع وانخفاض نسبة السكر في الدم بشكل حاد، ثم يبدأ الأدرينالين في الظهور وربما تجد نفسك مستيقظا في الثانية صباحا.. إذا كنت بحاجة إلى تناول شئ حلو، يقترح الخبراء تناول السكر الطبيعي مثل الفاكهة مع الجبن أو زبدة الجوز.

7- التواصل مع الناس أو ممارسة رياضة التأمل.. لتجنب الأكل بسبب التوتر أو الشعور بالوحدة.