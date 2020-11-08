5 أشياء أساسية يجب أن تحملها معك خارج المنزل للوقاية من كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك بعض الأشياء التي يجب أن نحملها معنا بشكل دائم عند الخروج من المنزل في ظل وباء كورونا، حيث غيّر مرض كوفيد -19 حياتنا من نواحٍ عديدة، ويحتاج كل شخص إلى توخي مزيد من الحذر عندما يكون في الأماكن العامة أو أثناء السفر لتقليل التعرض للجراثيم والبكتيريا المسببة للأمراض، في هذا التقرير جمعنا قائمة من 5 أشياء تحتاج إلى حملها دائماً للوقاية من كورونا، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

5 أشياء أساسية يجب أن تحملها معك دائماً لوقايتك من كورونا

قناع الوجه

أصبحت الكمامة أو قناع الوجه شيئاً أساسياً نحتاج إليه في كل مكان نذهب إليه، وهي من أهم الطرق التي تقلل من انتقال قطرات الرذاذ من الشخص المصاب وبالتالي تقلل فرص التقاطك لعدوى فيروس كورونا.

معقم اليدين

نتعامل مع العديد من الأشياء عندما نكون بالخارج ، مثل عربة التسوق ومقابض الأبواب وأكياس البقالة لا يمكن للمرء أن يتأكد أبدًا من أنواع مسببات الأمراض الموجودة على هذه الأسطح تحتاج إلى الحفاظ على يديك نظيفة لمنع الإصابة بعدوى COVID.

يعد غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية الطريقة الأكثر فعالية لقتل مسببات الأمراض المسببة للأمراض لكن في غياب ذلك، فإن معقم اليدين هو أفضل بديل، احتفظ دائمًا بزجاجة من معقم اليدين تحتوي على 60 %على الأقل من الإيثانول أو كحول الأيزوبروبيل.

مطهر للأشياء

من الجيد الاحتفاظ بمطهر في متناول اليد أثناء السفر ضعه في سيارتك أو حقيبة الظهر لمسح السطح الذي تميل إلى لمسه كثيرًا باب السيارة، والهواتف المحمولة، وعربة التسوق ، كل هذه الأشياء هي أرض خصبة لتكاثر البكتيريا والفيروسات يجب تنظيفها كثيرًا باستخدام منظف مطهر جيد يحتوي على 7.5 % من بيروكسيد الهيدروجين.

المناديل

المناديل هي شيء يجب عليك دائمًا حمله معك عند الخروج من المنزل، يمكن استخدامه لعدة أغراض مثل تغطية فمك وأنفك أثناء السعال والعطس ومسح وجهك وتنظيف الأبواب والتعامل مع أزرار المصعد ولمسها هذا حل سهل للحد من تعرضك للجراثيم والبكتيريا.

زجاجة ماء

البقاء رطبًا مهم في جميع الفصول من الأشياء الهامة، احزم زجاجة ماء واحدة معك أثناء الخروج بدلاً من التوقف في متجر لشراء واحدة، من الجيد حمل زجاجة من المنزل.