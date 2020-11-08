شكرا لقرائتكم خبر عن هل الإكثار من تناول السكريات يزيد من خطر إصابتك بكورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة أجرتها جامعة بول ستيت، وجد 31 في المائة من المرضى البالغ عددهم 838 أن الوباء زاد من التوتر ، مما أثر على سلوكياتهم الغذائية وقلل من جودة نظامهم الغذائي، كانت مستويات التوتر أعلى بشكل ملحوظ بالنسبة للأشخاص الذين أبلغوا عن ممارسات أكل غير صحية

وحسب ما ذكره موقع healthline تقول لورا شميدت ، دكتوراه ، عالمة السكر وأستاذة السياسة الصحية بجامعة كاليفورنيا: "هناك قلق بشأن الأكل الناتج عن الإجهاد في سياق الوباء ، ويعاني بعض الأشخاص من تناول السكر والوجبات السريعة كوسيلة للاستبدال.

بينما تقول إنه لا يوجد دليل كافٍ لإثبات إدمان الطعام ، تعتقد شميدت أن الشعور بأنك مدمن على الطعام أو السكر أمر صحيح بسبب تأثير السكر على الدماغ.

قال شميدت: "إحدى الأدوات التي نمتلكها لدراسة الإدمان هي التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي الذي يسمح للباحثين بمراقبة ما يحدث في الكيمياء العصبية للدماغ وهذا يجعلنا أقرب إلى فهم ما يعاني منه الناس عندما يشعرون أنهم مدمنون على الطعام". .

وتشير إلى دراسات سابقة أجراها المعهد الوطني لتعاطي المخدرات ، والتي قيمت أدمغة الناس بعد تناول الكثير من السكر، لاحظوا نوعًا مشابهًا من المكافأة الكيميائية في الدماغ ، وأهمها الدوبامين في الأشخاص الذين يعانون من الإدمان ، تعلمت الناقلات العصبية في أدمغتهم أن مادة كيميائية خارجية ستدخل سواء كانت كحول أو الكوكايين واملأ نواقلهم العصبية ، لذلك لا يحتاج دماغهم إلى إنتاج نفس القدر من تلك المادة الكيميائية.

بمرور الوقت ، يصبح الدماغ معتمدًا على مصادر خارجية ، مثل الكحول أو المخدرات أو الطعام ، لملء الناقلات العصبية، تسمى هذه الظاهرة بتقليل تنظيم الدوبامين ، ويقول شميدت إنه ثبت أنها تحدث أيضًا في أدمغة الأشخاص الذين يستهلكون كميات كبيرة من السكر.

قال شميت: "عندما يخبرنا الناس أنهم يشعرون بالإدمان على السكر ، فقد يكون هناك شيء ما لذلك ، وهو شيء نحتاج إلى دراسته وفهمه أكثر".

تقول تيرالين سيل ، الدكتورة والمعالجة النفسية وخبيرة صحة الدماغ ، إن السكر يجهد الدماغ لأنه يشكل ضغطا غذائيا.

"عندما نتحدث عن الحد من التوتر ، غالبًا ما يفكر الناس في ضغوط العمل وضغوط الحياة المنزلية ، ولكن عليهم أيضًا التفكير في الإجهاد الغذائي ، وجزء من ذلك هو السكر بسبب الطريقة التي يؤثر بها على مركز المكافأة في الدماغ ، ولأنه التهابات ، ويسبب خلل في نسبة السكر في الدم ، "أخبر سيل هيلث لاين.

وتقول إن فهم تأثير السكر على الدم ضروري لفهم سبب وصولك إلى السكر عند الإجهاد، سكر الدم (الجلوكوز) هو السكر الرئيسي الموجود في الدم. يأتي الجلوكوز من الأطعمة التي تتناولها ، وهو المصدر الرئيسي للطاقة في الجسم.

على الأرجح عندما نصل إلى السكر ، فإن ذلك من أجل اكتساب الطاقة ، لكنه سيرفع نسبة السكر في الدم لدينا ثم ينخفض ​​بشكل حاد ، مما يجعلك تشعر بالتعب أو الإرهاق، في هذه المرحلة ، يبدأ الأدرينالين في الضخ لتعزيز طاقتك ، وإرسالك إلى وضع القتال أو الطيران.