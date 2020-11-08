6 أطعمة يجب تجنبها فى وجبة الإفطار منها الخضروات النيئة والزبادى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر الإفطار أهم وجبة في اليوم، حيث يؤثر الطعام الذي تتناوله في الصباح الباكر على صحتك البدنية والعقلية، حيث تساعد وجبة الإفطار في تحسين المزاج وزيادة التركيز، ومن المهم تناول وجبة غنية بالعناصر الغذائية، حيث قد تعرضك الخيارات الغذائية الخاطئة لخطر الإصابة باضطرابات الجهاز الهضمي، فيما يلي قائمة بـ 6 عناصر غذائية يجب تجنبها في وجبة الإفطار، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

6 أطعمة يجب ألا تتناولها في وجبة الإفطارالخضروات النيئة

من الجيد تضمين السلطة في نظامك الغذائي، لكن تجنب تناولها في الصباح الباكر، الخضروات النيئة مليئة بالألياف، والتي قد يصعب هضمها في الصباح يمكن أن يؤدي تناول الخضار النيئة في الصباح إلى الغازات والانتفاخ وآلام البطن.

الفواكه الحمضية

الفواكه الحمضية مثل البرتقال والطماطم غنية بفيتامين ج أو C، وهو مفيد لبشرتك ويعزز المناعة، لكن من المعروف أن الفواكه المنعشة تزيد من إنتاج الحمض في المعدة قد يؤدي تناول هذه الفاكهة في الصباح الباكر إلى تهيج وحموضة المعدة ومشاكل في المعدة.





القهوة

قد يبدو بدء اليوم بفنجان من القهوة الدافئة أمرًا طبيعيًا، ولكن قد يضطر بعض الأشخاص إلى مواجهة مخاطره، قد يؤدي شرب القهوة على معدة فارغة إلى زيادة إنتاج العصائر الحمضية في المعدة، مما قد يؤدي إلى حدوث مشكلة التهاب المعدة.

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المشروبات السكرية والمشروبات الغازية

العصير المعبأ مليء بالسكر قد لا يكون تحميل نفسك بالسكر في الصباح مفيدًا للبنكرياس الذي لا يزال مستيقظًا بعد ساعات طويلة من الراحة.

الموز

الموز فاكهة أخرى يجب تجنبها في الصباح الباكر تحتوي هذه الفاكهة الصفراء على كميات عالية من المغنيسيوم والبوتاسيوم والتي يمكن أن تؤدي إلى اختلال معدنين في الدم عند تناولها على معدة فارغة.

الزبادي

يعتبرالزبادي من الأطعمة الصديقة للأمعاء، حيث يعزز الهضم عند تناوله في الوقت المناسب تصبح بكتيريا حمض اللاكتيك الموجودة في اللبن غير فعالة عند تناولها في الصباح بسبب المحتوى الحمضي العالي من الأفضل تناول الزبادي في وقت لاحق من اليوم.