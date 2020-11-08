شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج .. ما هى علامات الإنذار المبكر وعوامل الخطر لمرض باركنسون؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرض باركنسون هو اضطراب تدريجي في الجهاز العصبي يبدأ تدريجيًا ، وأحيانًا بهزة في إحدى اليدين فقط ومع ذلك ، مع تقدمه ، يمكن أن يسبب تيبسًا وتباطؤًا في الحركة، ويؤثر مرض باركنسون على الجهاز العصبي ويمكن أن يتسبب في فقدان الحركة وتشمل العلامات المبكرة للمرض الهزات والكلام المبطّن وغيرها من العوامل التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بمرض باركنسون.

ووفقا لتقرير لصحيفة time now news الدماغ هو أحد أكثر أعضاء الجسم حيوية، إن أداء الوظائف الرئيسية مثل الذاكرة والفكر وإفراز الهرمونات وغيرها ، ربما تكون كفاءة الدماغ مهمة جدًا للصحة العامة والرفاهية ومع ذلك ، فإن الدماغ محاط بخطر الإصابة بالاضطرابات والأمراض المختلفة أحد هذه الأمراض هو مرض باركنسون، وهواضطراب في الجهاز العصبي يؤثرعلى الحركة

س: ما هو مرض باركنسون؟

ج: مرض باركنسون هو اضطراب تدريجي في الجهاز العصبي. يبدأ تدريجيًا ، وأحيانًا بهزة في إحدى اليدين فقط. ومع ذلك مع تقدمه، يمكن أن يسبب تيبسًا وتباطؤًا في الحركة.

س: ما هي علامات الإنذار المبكر لمرض باركنسون؟

ج: تشمل علامات الإنذار المبكر لمرض باركنسون الرعاش في إحدى اليدين أو كلتيهما ، كما ذكرنا من قبل. بصرف النظر عن ذلك ، قد يرى المرضى أن وجوههم تظهر القليل من التعبيرات أو لا تظهر على الإطلاق. قد لا تتأرجح الذراعين عند المشي ، وقد يصبح الكلام أيضًا ناعمًا أو متداخلًا. ومع ذلك ، فهذه مجرد علامات على المرض في مرحلة مبكرة. مع تقدم المرض ، قد تتفاقم الأعراض بمرور الوقت.

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س: ما هى الأعراض الأخرى لمرض باركنسون؟

ج: خط اليد المتغير، فقدان الحركات التلقائية، الموقف غير السليم، تصلب العضلات، ضعف فى التوازن، حركة بطيئة.

س: من هم المعرضين لخطر الإصابة بمرض باركنسون؟

ج: في حين أن السبب الدقيق لمرض باركنسون غير معروف ، يمكن لبعض العوامل أن تزيد من خطر الإصابة باضطراب الدماغ.

الجينات: وجد الباحثون أن طفرات جينية معينة يمكن أن تسبب مرض باركنسون. ومع ذلك ، فهي غير شائعة إلا في حالات نادرة مع العديد من أفراد الأسرة المصابين بمرض باركنسون.

العمر: مثل معظم المشاكل الصحية ، يمكن أن يلعب العمر دورًا رئيسيًا في خطر الإصابة بمرض باركنسون. الشباب معرضون لخطر منخفض ، بينما يكون الأشخاص في منتصف العمر وكبار السن أكثر عرضة للإصابة بالمرض. عادة ما يصاب الناس بالمرض حول سن 60 أو أكبر.

الجنس: وجد الباحثون أن الرجال أكثر عرضة للإصابة باضطراب في الدماغ مقارنة بالنساء.

البيئة: قد يؤدي التعرض لمبيدات الآفات ومبيدات الأعشاب والسموم الكيميائية الأخرى في البيئة إلى زيادة خطر الإصابة بهذا الاضطراب.