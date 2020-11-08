شكرا لقرائتكم خبر عن طقوس الصباح فى الخريف .. 5 أشياء يمكنك القيام بها للبقاء بصحة جيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ فصل الشتاء في العديد من دول العالم، مع انخفاض درجات الحرارة ، يمكن أن تساعد طقوس الصباح في تعزيز صحتك والحفاظ على لياقتك، ووفقا لتقرير لصحيفة time now news هناك 5 طقوس صباحية يمكنك الاختيار من بينها ، وتضمينها في روتينك للحفاظ على صحتك هذا الشتاء.

تعتبرطقوس الصباح جزءًا شائعًا من النظام الغذائي للجميع إنها تتضمن نشاطًا أوعددًا قليلاً من الأنشطة التي يقوم بها الأشخاص أو بعض الأطعمة أو المشروبات التي يستهلكونها لبدء يومهم، والشعور بالحيوية، ومساعدة الجسم على التخلص من السموم.

تتضمن بعض طقوس الصباح الشائعة شرب شاي الأعشاب أو ماء الليمون أو الماء الدافئ أو تناول حفنة من المكسرات أو حتى التأمل لذلك ، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة والطقس أكثر برودة ، إليك 5 طقوس صباحية شتوية للاختيار من بينها

5 طقوس صباحية شتوية للبقاء بصحة جيدة ولياقة بدنية

التأمل :إذا لم تقم بذلك بالفعل ، فقد يكون فصل الشتاء هو الوقت المثالي للبدء. التأمل طريقة رائعة لتجميع أفكارك والشعور بمشاعرك ، دون الشعور بالارتباك الشديد معها. مع معاناة الصحة العقلية بالفعل بسبب جائحة COVID-19 ، وخطر الإصابة بالاكتئاب الموسمي خلال فصل الشتاء ، فإن بدء يومك ببعض تمارين التأمل يمكن أن يساعدك حقًا.

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تحرك - يمكن أن يترك فصل الشتاء حتى الأشخاص الأكثر نشاطًا ملتفين في أسرتهم لأن الجو بارد جدًا بالخارج، ومع ذلك ، يجب أن تتحرك وأن تمارس نوعًا من النشاط البدني. يمكنك محاولة ممارسة الرياضة في الداخل مع بعض اليوجا ، أو صالة الألعاب الرياضية في المنزل. يمكنك أيضًا أداء تمارين القوة المختلفة في الداخل. في الواقع ، مع ارتفاع مستويات التلوث ، يُنصح على أي حال بعدم الخروج لممارسة الرياضة ، حيث يمكن أن يضر أكثر مما ينفع.

اشرب الماء الدافئ : إحدى الطقوس الصباحية التي لا تتقدم في العمر ولا تتوقف عن جني الفوائد هي شرب الماء الدافئ يرتبط بتحسين التمثيل الغذائي ، والهضم ، وفقدان الوزن ، وإزالة السموم ، فإن شرب كوب من الماء الدافئ في الصباح ، خاصة خلال فصل الشتاء يمكن أن يساعدك حقًا على البقاء بصحة جيدة.

كن نظيفًا وارتدي الملابس الجيدة: الجميع يخشى الاستحمام في الشتاء ، حتى لو كان الماء دافئًا جدًا ومع ذلك ، ستشعر على الفور بالانتعاش والاندفاع عندما تنظف نفسك وترتدي ملابس جيدة وتبدو وكأنك على استعداد لمواجهة العالم حتى مع العمل من المنزل ، فإن ارتداء الملابس الجيدة يمكن أن يجعلك تشعر بالإيجابية والصحة.

العسل مع الفلفل الأسود: يستهلك أيضًا كعلاج منزلي لالتهاب الحلق ، يمكنك تناول العسل مع الفلفل الأسود في بعض الماء الدافئ كل صباح يحتوي العسل والفلفل الأسود على خصائص مضادة للالتهابات ويساعدان في التعامل مع المشاكل الصحية الشائعة في فصل الشتاء مثل نزلات البرد والسعال يمكنهم أيضًا المساعدة في تعزيز المناعة ضد مثل هذه الأمراض ، بما في ذلك فيروس كورونا.