شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف نهج علاجي جديد لعدوى البكتيريا المقاومة للأدوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف فريق من الباحثين بجامعة هونج كونج أنه من خلال إعادة استخدام دواء الذهب المضاد للروماتيزم ، auranofin (AUR) ، يمكن إعادة استخدام المضادات الحيوية لعلاج الالتهابات التي تسببها الجراثيم المقاومة للأدوية المتعددة، بما في ذلك التهابات مجرى الدم والالتهاب الرئوي والتهابات الجروح.

تقدم النتائج التي نشرت في المجلة العلمية "Nature Communications نظرة ثاقبة لتطوير المستحضرات الصيدلانية غير العضوية ونهج علاجي جديد لعدوى البكتيريا الخارقة.

المضادات الحيوية ، هي أدوية مصممة لقتل البكتيريا وعلاج الالتهابات البكتيرية، و تحدث مقاومة المضادات الحيوية عندما تتكيف البكتيريا مع الأدوية استجابةً لسوء استخدام هذه الأدوية أوالإفراط في استخدامها، وقد أصبحت واحدة من أكبر تحديات الصحة العامة في هذا العصر، حيث يصاب 2.8 مليون شخص على الأقل بعدوى مقاومة للمضادات الحيوية سنويًا في الولايات المتحدة ، ويموت أكثر من 35000 شخص بسببها.

المضادات الحيوية الأكثر استخدامًا لعلاج الالتهابات البكتيرية هي المضادات الحيوية هي البيتا-لاكتام ، مثل السيفالوسبورينات والكاربابينيمات.

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ومع ذلك ، فقد تم تحدي فعاليتها السريرية بشكل كبير حيث تنتج البكتيريا محددًا مقاومًا قادرًا على التحلل المائي تقريبًا لجميع المضادات الحيوية، لذلك ، فإن المضاد الحيوي كوليستين "الخط الأخير" قد ظهر من جديد كخيار علاجي استجابة لتفشي العدوى التي تسببها مسببات الأمراض سلبية الجرام المقاومة للأدوية المتعددة على نطاق واسع منذ منتصف التسعينيات.

النتائج الرئيسية للدراسة

العلاج المركب الذي يتألف من مقاومة المضادات الحيوية وقاطع مقاومة المضادات الحيوية، يوفر خيارات واعدة لتضييق الفجوة بين البكتيريا المقاومة للأدوية المتعددة وتطوير جديد للمضادات الحيوية.

اكتشف فريق البحث سابقًا عقار البزموت المضاد للقرحة الهضمية، يثبط بشكل فعال نشاط البكتيريا للمضادات الحيوية، ووفقا للباحثين، فأنه بالنظر إلى السلامة المسجلة جيدًا للعقاقير البشرية، وكذلك العقاقير الذهبية ذات الصلة ، من شأنها أن يوسع إلى حد كبير الخيارات العلاجية في علاج العدوى التي تسببها الجراثيم المقاومة للأدوية المتعددة".