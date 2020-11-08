شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض الحمى عديدة ومنها التعرق والقشعريرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحمى من المشاكل التي تصيب البالغين والأطفال، تحدث الحمى عندما تكون درجة حرارة الجسم أعلى من المعتاد يبلغ متوسط ​​درجة حرارة الجسم حوالي37 درجة مئوية وقد يكون متوسط ​​درجة حرارة جسمك أعلى أو أقل من ذلك كما يمكن أن يتقلب قليلاً على مدار اليوم يمكن أن تختلف هذه التقلبات مع تقدم العمر ومدى نشاطك عادة ما تكون درجة حرارة جسمك أعلى في فترة ما بعد الظهر عندما ترتفع درجة حرارة جسمك أعلى من المعتاد ، فقد يكون ذلك علامة على أن جسمك في طور محاربة العدوى، في هذا التقرير نتعرف على أعراض الحمى وعلاجها، وفقا لموقع "health line".

أعراض الحمى

اعراض الحمى العامة تشمل ما يلي:

-قشعريرة

-اوجاع والآم

-صداع الرأس

-التعرق أو الشعور بالاحمرار

-قلة الشهية

-الجفاف

-ضعف أو نقص الطاقة

-نوبات الحمى عند الأطفال

قد يصاب الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و 5 سنوات بنوبات حموية يمكن أن تحدث هذه النوبات أثناء الحمى الشديدة. حوالي ثلث الأطفال الذين يعانون من نوبة حموية سيصابون بنوبة أخرى. عادة ، يتغلب الأطفال على النوبات الحموية.

قد يكون الأمر مخيفًا جدًا عندما يعاني طفلك من نوبة حموية إذا حدث هذا ، يجب عليك القيام بما يلي:

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-ضع طفلك على جانبه.

-لا تضع أي شيء في فم طفلك.

-اطلب العناية الطبية إذا كنت تشك في أن طفلك يعاني أو يعاني من نوبة حموية.

تحدث حمى منخفضة الدرجة للبالغين والأطفال عندما ترتفع درجة حرارة الجسم قليلاً فوق المعدل الطبيعي هذا بشكل عام بين 98.8 درجة فهرنهايت (37.1 درجة مئوية) و 100.3 درجة فهرنهايت (38 درجة مئوية).

يجب على الأشخاص الذين يعانون من حمى عالية طلب المشورة الطبية بالنسبة للبالغين ، تبلغ درجة حرارة الفم 39.4 درجة مئوية. بالنسبة للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 3 أشهر، تبلغ درجة حرارة المستقيم 102 درجة فهرنهايت (38.9 درجة فهرنهايت) أو أعلى.

إذا كان عمر طفلك أقل من 3 أشهر وكانت درجة حرارة المستقيم 100.4 درجة فهرنهايت (38 درجة مئوية) أو أعلى ، فاطلب العناية الطبية على الفور.

علاج الحمى عند البالغين والأطفال

في حالات الحمى الخفيفة أوالمنخفضة الدرجة، قد لا يكون من الجيد محاولة خفض درجة الحرارة بسرعة كبيرة.قد يكون وجود الحمى مفيدًا في محاربة العدوى في جسمك.

في حالة ارتفاع درجة الحرارة أو الحمى التي تسبب عدم الراحة، قد يوصى بالعلاجات التالية:

-الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية تشمل الخيارات الشائعة إيبوبروفين أو أسيتامينوفين التي يمكن أن تساعد في تخفيف الأوجاع والآلام وتقليل درجة حرارتك.

-مضادات حيوية سيصف طبيبك المضادات الحيوية إذا كنت مصابًا بعدوى بكتيرية تسبب الحمى لا يمكن استخدام المضادات الحيوية لعلاج الالتهابات الفيروسية.

-كمية كافية من السوائل يمكن أن تؤدي الحمى إلى الجفاف تأكد من شرب الكثير من السوائل ، مثل الماء أو العصير أو الشوربة. يمكن استخدام محاليل معالجة الجفاف للأطفال الصغار.

- ارتدِي ملابس خفيفة ، وحافظ على برودة بيئتك ، قد يساعدك أيضًا أخذ حمام فاتر المفتاح هو الحفاظ على البرودة ، ولكن ليس التسبب في الارتعاش هذا يمكن أن يجعلك تشعر بأنك أسوأ.

-الراحة. ستحتاج إلى قسط كافٍ من الراحة للتعافي مما يسبب الحمى. تجنب أي أنشطة شاقة يمكن أن ترفع درجة حرارة جسمك.